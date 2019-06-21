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Зачем в Беларусь прибыли эшелоны с военной техникой из России

22.06.2019 14:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На территорию Беларуси прибыли подразделения, вооружения и военная техника Западного военного округа ВС РФ, по официальной информации – для участия в параде 3 июля в Минске. Об этом сообщает "Inform Napalm".
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Как отмечается, первые документальные свидетельства массовой переброски подразделений ВС РФ в Беларусь предоставили активисты Движения Солидарности "Вместе", которые вечером 20 июня 2019 г. зафиксировали в Орше эшелон с российской военной техникой. Фотофиксацию бронетранспортеров БТР-82А государства-агрессора активисты сделали неподалеку Оршанского железнодорожного вокзала.

Примечательно, что Министерство обороны РБ заявило, что российские военные для участия в параде прибыли именно 21 июня, что, очевидно, противоречит представленному выше факту.

Согласно сообщению пресс-службы Западного военного округа ВС РФ и по имеющейся информации про организационно-штатную структуру и состав Вооруженных сил РФ для участия в параде в Беларусь перебрасываются военнослужащие из состава 4-й Кантемировской дивизии (в/ч 19612, управление - г. Наро-Фоминск Московской обл.) и 27-й Севастопольской отдельной мотострелковой бригады (в/ч 61899, пункт постоянной дислокации - поселение Мосрентген, Москва). Оба соединения входят в состав новообразованной 1-й танковой армии ВС РФ.

Для участия в параде в составе пеших и механизированных расчетов должны перебросить не менее 300 военнослужащих ВС РФ.

Помимо этого 3 июля 2019 г. в небе над Минском будет задействована и авиация Воздушно-космических войск РФ, предположительно пилотажная группа "Беркуты" из состава 344-го торжокского Центра боевого применения и переобучения летного состава (вертолеты Ка-52) и предположительно 47-го отдельного смешанного авиационного полка (истребители-бомбардировщики Су-34). Также в воздушной части парада запланированы полеты над белорусской столицей российских многоцелевых вертолетов Ми-8 и истребителей Су-30
Особого внимания также заслуживает еще одно сообщение пресс-службы Западного военного округа ВС РФ. По информации этого подразделения по связи с СМИ, еще 18 июня военные и боевая техника ракетной бригады 1-й танковой армии РФ совершили погрузку на железнодорожные платформы и отправились в Минск для участия в параде 3 июля.

Речь идет о переброске в Беларусь оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" 112-й ракетной бригады (в/ч 03333, пункт дислокации г. Шуя, Южный городок, Ивановская область, РФ).
Издание допускает, что российские ракетчики под прикрытием участия в параде будут отрабатывать оперативное выдвижении из точки своей постоянной дислокации в назначенный позиционный район в Беларуси, что можно рассматривать как определенный элемент наступательных действий.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 16 июня у берегов Латвии заметили российский фрегат "Адмирал Касатонов".


 
Теги: Минск
 
 
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