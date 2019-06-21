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Беларусь настаивает на цене за газ

22.06.2019 13:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Беларусь не отказывается от своих предложений о постепенном переходе к поставкам российского газа по тарифам Смоленской области. Об этом заявил посол Беларуси в России Владимир Семашко 20 июня в интервью агентству ТАСС.

«Предложения белорусской стороны состоят в том, чтобы постепенно выйти на цену, сопоставимую с ценой природного газа для потребителей граничащей с нами Смоленской области. Иными словами, перейти от нынешнего коэффициента разницы цен 1,84 к коэффициенту 1,0. Это был бы решительный шаг на пути сближения условий хозяйствования предприятий Беларуси и России. Он позволит приступить к решению иных более сложных задач белорусско-российской и евразийской экономической интеграции», - подчеркнул Семашко.

Посол отметил, что белорусско-российские переговоры по новым условиям поставок газа в Беларусь с 1 января 2020 г ведутся на протяжении уже полутора лет. Однако консенсус пока не достигнут, ишет primepress.by

Цена на газ для Беларуси в 2019 г составляет 127 долл за 1 тыс куб м. Согласно ранее достигнутым договоренностям (Протокол от 13 апреля 2017 г к межправительственному соглашению от 25 ноября 2011 г), стороны должны согласовать цену на российский газ для Беларуси на период 2020-2024 гг до 1 июля 2019 г.


 
 
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Беларусь не отказывается от своих предложений о постепенном переходе к поставкам российского газа по тарифам Смоленской области. Об этом заявил посол Беларуси в...
 
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