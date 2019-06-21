Беларусь настаивает на цене за газ

«Предложения белорусской стороны состоят в том, чтобы постепенно выйти на цену, сопоставимую с ценой природного газа для потребителей граничащей с нами Смоленской области. Иными словами, перейти от нынешнего коэффициента разницы цен 1,84 к коэффициенту 1,0. Это был бы решительный шаг на пути сближения условий хозяйствования предприятий Беларуси и России. Он позволит приступить к решению иных более сложных задач белорусско-российской и евразийской экономической интеграции», - подчеркнул Семашко.





primepress.by Посол отметил, что белорусско-российские переговоры по новым условиям поставок газа в Беларусь с 1 января 2020 г ведутся на протяжении уже полутора лет. Однако консенсус пока не достигнут, ишет





Цена на газ для Беларуси в 2019 г составляет 127 долл за 1 тыс куб м. Согласно ранее достигнутым договоренностям (Протокол от 13 апреля 2017 г к межправительственному соглашению от 25 ноября 2011 г), стороны должны согласовать цену на российский газ для Беларуси на период 2020-2024 гг до 1 июля 2019 г.



