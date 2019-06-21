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«Дракон-19»: 18 тысяч польских солдат участвуют в учениях

22.06.2019 13:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Крупнейшие учения польских вооруженных сил под кодовым названием «Дракон-19» (Dragon-19) проходят в эти дни. В них участвуют 18 тысяч солдат.

Фото: PAP/Marcin Bielecki
В учениях также принимают участие солдаты 4-й Варминско-Мазурской территориальной бригады обороны, которые ежедневно служат в батальонах легкой пехоты в Гижицко и в Моронге, пишет radiopolsha.pl
Целью учений является противодействие угрозам безопасности на пунктах пересечения госграницы и в пограничной зоне.

Учения продлятся до 25 июня.



 
 
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Крупнейшие учения польских вооруженных сил под кодовым названием «Дракон-19» (Dragon-19) проходят в эти дни. В них участвуют 18 тысяч солдат.
 
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