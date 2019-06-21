Первое золото Европейских игр - у российских стрелков

Европейские игры в Минске в самом разгаре. Уже известны некоторые результаты соревнований. Так, белорусские лучницы вышли в финал соревнований, таким образом обеспечив себе как минимум серебро на Европейских играх, передает belta.by.





В соревновании по классическому луку белорусские спортсменки Карина Козловская, Анна Марусова и Карина Деминская одержали победу над командой Германии со счетом 6:0. В финале они сразятся со сборной Великобритании, которая победила спортсменок Дании - 6:0.





В это время белорусские стрелки Виктория Чайка и Абдул-Азиз заняли на Европейских играх стали четвертыми. Местечко в финале они уступили паре из Германии. Первое золото на Европейских играх завоевали стрелки из России.