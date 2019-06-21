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Первое золото Европейских игр - у российских стрелков

22.06.2019 13:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

А вот стрелки из Беларуси стали четвертыми

Европейские игры в Минске в самом разгаре. Уже известны некоторые результаты соревнований. Так, белорусские лучницы вышли в финал соревнований, таким образом обеспечив себе как минимум серебро на Европейских играх, передает belta.by.

В соревновании по классическому луку белорусские спортсменки Карина Козловская, Анна Марусова и Карина Деминская одержали победу над командой Германии со счетом 6:0. В финале они сразятся со сборной Великобритании, которая победила спортсменок Дании - 6:0.

В это время белорусские стрелки Виктория Чайка и Абдул-Азиз заняли на Европейских играх стали четвертыми. Местечко в финале они уступили паре из Германии. Первое золото на Европейских играх завоевали стрелки из России.
 
Теги: Минск
 
 
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А вот стрелки из Беларуси стали четвертыми
 
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