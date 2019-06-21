В Минске утвердили страну, которая примет III Европейские игры









Как сообщалось ранее, провести следующий европейский мультиспортивный форум изъявила лишь одна страна — Польша. Поэтому решение о выборе столицы соревнований принималось открытым голосованием, кандидатуру Кракова поддержали все 50 европейских национальных олимпийских комитетов.





Ранее также сообщалось о намерении российской Казани подать заявку на проведение Игр. Но этот город в числе кандидатов не значился.



