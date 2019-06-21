Валуев рассказал об «условно смертельном» заболевании

Николай Валуев

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости





По словам 45-летнего Валуева, имеющееся у него заболевание можно назвать «условно смертельным». Несмотря на несколько операций, до конца избавиться от опухоли в мозгу ему не удалось.





«Сейчас мне необходимо ежемесячно проходить терапию», — заявил он. Оттягивание проблемы, по его словам, грозит ухудшением состояния.





О том, что опухоль в мозгу стала причиной завершения спортивной карьеры Валуева, стало известно в 2013 году. Тогда боксер признался, что доброкачественное образование угрожало его жизни.





Валуев оставил профессиональный бокс в 2010 году. Он дважды становился чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в тяжелом весе. На счету россиянина 52 боя на профессиональном ринге, в которых он одержал 50 побед (34 — нокаутом) и потерпел два поражения.



