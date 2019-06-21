Беларуска победила в заплыве в открытом море во Франции

Источник материала: KYKY

Во Франции прошел заплыв «По следам Монте-Кристо», пишет TUT.by. В нем выиграла беларуска Наталья Макарская – она заняла абсолютное первое место. Ура!

Любительский заплыв «По следам Монте-Кристо» проводят каждый год в Марселе. Это состязание по плаванию вольным стилем в открытом море. Маршрут повторяет побег Эдмона Дантеса, героя романа Александра Дюма «Граф Монте-Кристо». В этом году поучаствовать в соревновании приехали более 30 беларусов.

На дистанции пять километров победила минчанка Наталья. Девушке 20 лет, она – мастер спорта по плаванию, чемпионка Беларуси. Макарская обогнала всех соперников на минуту и три секунды и проплыла из замка Иф до Марселя за 01:05:47. Организаторы отметили, что женщина победила в этом соревновании в первый раз: при том, что заплыв устраивают уже 20 лет.