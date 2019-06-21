На открытие Игр принесли живого гуся, переодетого в динозавра

Источник материала: KYKY

Вчера, 21 июня, открылись II Европейские игры. Запуском громкого мероприятия многие остались довольны, но без эксцессов не обошлось. Сегодня мы уже рассказывали , как во время церемонии открытия воздушная гимнастка сорвалась с каната (но серьезно не пострадала), в одной из фан-зон задержали 15 пикетчиков с антироссийскими плакатами и так далее. На этом дело не кончилось.

Минчане заметили, что недалеко от стадиона «Динамо» за несколько часов до старта кто-то принес гуся, переодетого в динозавра. Об этом сообщили в Telegram-канале «Nexta Lite».

Кто автор жестокого костюмированного шоу – неизвестно. Однако развлечь гостей Игр вряд ли получилось. На записи видно, как люди обходят птицу стороной, а девушка за кадром говорит: «Мне страшно, ребята».

Фото обложки: Ирина Ареховская, belsat.eu .