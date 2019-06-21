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На открытие Игр принесли живого гуся, переодетого в динозавра
Источник материала: KYKY>
Вчера, 21 июня, открылись II Европейские игры. Запуском громкого мероприятия многие остались довольны, но без эксцессов не обошлось. Сегодня мы уже
Минчане заметили, что недалеко от стадиона «Динамо» за несколько часов до старта кто-то принес гуся, переодетого в динозавра. Об этом
Кто автор жестокого костюмированного шоу – неизвестно. Однако развлечь гостей Игр вряд ли получилось. На записи видно, как люди обходят птицу стороной, а девушка за кадром говорит: «Мне страшно, ребята».
Фото обложки: Ирина Ареховская,
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