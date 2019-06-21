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На открытие Игр принесли живого гуся, переодетого в динозавра

22.06.2019 13:44 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Вчера, 21 июня, открылись II Европейские игры. Запуском громкого мероприятия многие остались довольны, но без эксцессов не обошлось. Сегодня мы уже рассказывали, как во время церемонии открытия воздушная гимнастка сорвалась с каната (но серьезно не пострадала), в одной из фан-зон задержали 15 пикетчиков с антироссийскими плакатами и так далее. На этом дело не кончилось.

Минчане заметили, что недалеко от стадиона «Динамо» за несколько часов до старта кто-то принес гуся, переодетого в динозавра. Об этом сообщили в Telegram-канале «Nexta Lite». 

Кто автор жестокого костюмированного шоу – неизвестно. Однако развлечь гостей Игр вряд ли получилось. На записи видно, как люди обходят птицу стороной, а девушка за кадром говорит: «Мне страшно, ребята». 

Фото обложки: Ирина Ареховская, belsat.eu.

Читайте по теме: За что Европейские игры ненавидят волонтёры, минчане и все-все-все

 
 
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Вчера, 21 июня, открылись II Европейские игры. Запуском громкого мероприятия многие остались довольны, но без эксцессов не обошлось. Сегодня мы уже рассказывали, как...
 
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