Huawei подала жалобу на Минторг США из-за конфискованного оборудования

Источник материала: Интерфакс

Китайская компания Huawei подала судебную жалобу на министерство торговли США из-за конфискации оборудования, передают американские СМИ.

По их данным, Huawei просит вернуть оборудование, которое Huawei ранее направил в лабораторию в Калифорнии для тестирования и затем планировал направить обратно в Китай.

Согласно информации Huawei, правительство США конфисковало это оборудование на Аляске, несмотря на то, что оно не нуждалось в лицензировании.

Если оборудование не будет возвращено, Huawei требует министерство торговли США признать, что его поставка в США была незаконной.

Как сообщалось, Вашингтон обвиняет Huawei в ведении разведывательной деятельности в интересах китайского правительства. На фоне провала торговых переговоров в прошлом месяце президент Дональд Трамп включил Huawei в торговый "черный список", запретив продажи ей технологий и комплектующих без лицензии Минторга США. В ответ Китай составил свой "список ненадежных юридических лиц" из иностранных компаний, которые прекратили поставки в Китай или же предприняли другие действия, наносящие ущерб интересам китайских производителей.