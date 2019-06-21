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Авиакомпании РФ готовы вывезти россиян из Грузии после 8 июля через аэропорты Армении и Северной Осетии

22.06.2019 13:50 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Системная работа по выполнению указа президента РФ о временном запрете воздушных перевозок в Грузию организована по итогам совещания у вице-премьера Максима Акимова, сообщил журналистам его представитель.

"Находящимся в Грузии соотечественникам рекомендовано вернуться в Россию до 8 июля. Пассажирам будет предложено поменять билеты на рейсы российских компаний на более ранние сроки без финансовых потерь", - сказал он.

Например, до 8 июля на обратные рейсы из Грузии у компании "Аэрофлот" есть сейчас 2100 свободных мест. Свободные места есть и у других российских авиаперевозчиков, сказал представитель Акимова.

"В настоящий момент компании информируют об этом своих клиентов. Все шесть отечественных перевозчиков, летающих в Грузию, - "Аэрофлот", "Победа", S7, "Уральские авиалинии", "Red wings" и "Нордавиа" - будут взаимодействовать друг с другом. Некоторые из них готовы вывести россиян после 8 июля, но через аэропорты Армении и Северной Осетии", - добавил он.

Также на совещании отмечено, что все авиакомпании фиксируют массовую сдачу билетов на рейсы в Грузию, что значительно облегчит задачу по возвращению оставшихся россиян домой.

"Перевозка пассажиров и багажа будет осуществляться в штатном режиме. Граждане, приобретавшие отдельные туристские услуги (размещение, экскурсии и т.д.) вправе обращаться по месту приобретения таких услуг для возврата денежных средств в соответствии с Гражданским законодательством РФ и российским законодательством о защите прав потребителей", - заключил представитель вице-премьера.

По его словам, туроператорам и турагентам было рекомендовано воздержаться от продажи туров в Грузию и разместить информацию о правах туристов на своих сайтах.

"Туристы, приобретавшие туры через российских туроператоров, имеют право требовать расторжения договора о реализации туристского продукта и получения полной компенсации за тур", - отметил он.

 
 
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Системная работа по выполнению указа президента РФ о временном запрете воздушных перевозок в Грузию организована по итогам совещания у вице-премьера Максима...
 
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