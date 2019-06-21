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Запад пытается захватить лидерство в виртуальном пространстве - и.о. генсека ОДКБ

22.06.2019 12:15 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Государства-участники Организации Договора о коллективной безопасности принимают меры для защиты своих интересов в информационном пространстве при попытках "геополитических оппонентов" захватить лидерство в виртуальном пространстве, заявил исполняющий обязанности генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков.

"Попытки России и её союзников по ОДКБ переломить эту тенденцию и побудить Запад совместно разработать правовую регламентацию деятельности государств в информационной сфере успеха пока не приносят", - сказал Семериков, которого цитирует официальный сайт ОДКБ.

Семериков отмечает, что "развитие информационно-коммуникационных технологий привело к превращению в 21 веке информации в важнейший стратегический ресурс, вполне сопоставимый по значению с финансово-экономическим, военным, либо сырьевым потенциалом государств".

"В силу этого становится понятным стремление геополитических оппонентов России и её союзников по ОДКБ воспользоваться нынешней хаотизацией глобального миропорядка и эрозией системы международного права для закрепления за собой лидерства в информационной сфере", - сказал Семериков.

При этом, подчеркнул он, "западные партнеры исходят из того, что используемый ими в информационном пространстве виртуальный инструментарий в сравнении с реальными столкновениями на театрах военных действий обладает очевидными преимуществами, поскольку менее затратен, бескровен и практически никак не регулируется в правовом отношении".

Семериков отмечает, что "процессы, происходящие в глобальном информационном пространстве, имеют прямую проекцию на ситуацию в зоне ответственности ОДКБ".

"Стремительное развитие и внедрение информационно-коммуникационных технологий во все сферы жизнедеятельности современного общества несут с собой не только прогресс и процветание, но и порождают новые по своей природе вызовы и угрозы его безопасности, требующие своевременного и адекватного реагирования", - сказал Семериков.

В этих условиях, по его словам, "государства-члены ОДКБ вынуждены принимать конкретные меры для защиты своих интересов в информационном пространстве".

 
 
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Государства-участники Организации Договора о коллективной безопасности принимают меры для защиты своих интересов в информационном пространстве при попытках...
 
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