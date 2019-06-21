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Департамент туризма Грузии заверил о безопасности поездок в страну

22.06.2019 11:07 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Департамент туризма Грузии заверил о безопасности поездок в страну, все направления и достопримечательности остаются открытыми для туристов, транспорт работает без перебоев, говорится в официальном сообщении ведомства в субботу.

"Поездки в Грузию остаются безопасными, несмотря на сообщения в средствах массовой информации о недавних демонстрациях. Правительство Грузии принимает меры предосторожности для обеспечения безопасности путешественников в Тбилиси и по всей стране. Все туристические направления и достопримечательности открыты для посетителей. Кроме того, туристическая инфраструктура и транспорт работают без перебоев. Никаких перекрытий на автомагистралях или второстепенных дорогах не наблюдается", - заявляют в департаменте.

Ведомство также приводит номер бесплатной горячей линии для гостей, желающих получить дополнительную информацию: 0800 800 909.

"После вчерашних беспорядков перед зданием парламента посетителям рекомендуется соблюдать общие нормы предосторожности и избегать больших скоплений людей в центральной части Тбилиси (здание Парламента, пр. Руставели, Пл. Свободы) 21-22 июня, хотя такие мероприятия обычно хорошо охраняются полицией", - сообщили в департаменте.

Вечером в пятницу, 21 июня, президент РФ Владимир Путин подписал указ, временно запрещающий с 8 июля российским авиакомпаниям выполнять перевозки россиян с территории РФ на территорию Грузии. Туроператорам и турагентам рекомендовано воздерживаться от продаж туристического продукта, предусматривающего перевозки граждан в Грузию. Правительству РФ поручено принять меры по обеспечению возвращения в РФ российских граждан, временно находящихся на территории Грузии, а также их багажа.

Указ, подписанный 21 июня, принят президентом "в целях обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, защиты граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий".

Этот указ - реакция России на события 20 июня, когда в Тбилиси произошли беспорядки, вызванные приездом в Грузию делегации российских депутатов для участия в Генассамблее Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Ее возглавлял депутат Госдумы Сергей Гаврилов. Заседание проходило в здании парламента Грузии, и Гаврилов занял место спикера, что вызвало возмущение грузинской оппозиции.

Вечером 20 июня Гаврилов сообщил "Интерфаксу", что в связи с угрозой членам и руководству МАП было принято решение досрочно завершить работу. Делегация МАП покинула Тбилиси, ее сопровождали сотрудники службы безопасности.

Протестующие пытались штурмовать здание парламента, но были отброшены силами правопорядка. Спецназ применил против участников акции акустические пушки, слезоточивый газ и водометы, а также резиновые пули.

По данным Минздрава Грузии, в ходе столкновений пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских.

В России происшедшее было расценено в резко негативном ключе. Днем 21 июня Путин обсудил ситуацию в Грузии с постоянными членами Совета безопасности России. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, "спровоцированная экстремистскими элементами русофобская провокация в отношении российских парламентариев была расценена как очень опасное проявление".

МИД РФ рекомендовал российским гражданам "в интересах их личной безопасности воздерживаться от поездок в Грузию".

 
 
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Департамент туризма Грузии заверил о безопасности поездок в страну, все направления и достопримечательности остаются открытыми для туристов, транспорт работает...
 
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