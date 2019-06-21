МВД: безопасность на церемонии открытия II Евроигр обеспечена

Источник материала: Интерфакс

Общественная безопасность во время церемонии торжественного открытия II Европейских игр в Минске обеспечена, заявил заместитель начальника главного управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности МВД Беларуси полковник милиции Дмитрий Курьян.

«Дмитрий Курьян отметил, что непосредственно на минском стадионе «Динамо» и на прилегающей территории нарушений правопорядка не зафиксировано», - говорится в сообщении на официальном сайте МВДю

Там отмечено, что сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск продолжают нести службу в усиленном варианте. Их работу координирует межведомственный оперативно-ситуационный штаб, который функционирует круглосуточно и обеспечивает незамедлительное реагирование на любые изменения оперативной обстановки.

«Объекты, где проводятся спортивные соревнования, а также фан-зоны во всех регионах взяты под охрану. В обеспечении общественного порядка задействованы наиболее подготовленные сотрудники милиции и военнослужащие внутренних войск со всей страны», - проинформировали в ведомстве.

«Руководство МВД нацеливает подчиненных на максимально качественное выполнение своих обязанностей, доброжелательность, вежливость, корректность, оказание помощи участникам, гостям и зрителям спортивного форума», - подчеркнули в министерстве.

II Европейские игры проходят в Минске с 21 по 30 июня, торжественная церемония открытия состоялась вечером в пятницу. В ходе Евроигр более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют 200 комплектов наград, а также лицензии на Олимпиаду-2020 в Токио. Соревнования пройдут в 15 видах спорта (23 дисциплинах), среди которых: акробатика, бокс, художественная гимнастика, легкая атлетика, пулевая стрельба, велоспорт и другие.

В торжественных мероприятиях и соревнованиях Европейских игр-2019 будет задействовано 13 площадок.

Специально к Играм для граждан 98 стран мира введен безвизовый режим с разными сроками пребывания. Гости могут въезжать в Белоруссию через любые пункты пропуска.

Также в период работы II Европейских игр 2019 будет организовано 10 фан-зон в Минске, областных и районных городах Белоруссии.

Решение о передаче Беларуси права на проведение вторых Европейских игр было принято 21 октября 2016 года по итогам голосования делегатов из 50 стран на 45-м заседании Генеральной ассамблеи Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) в Минске.