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Пограничники Беларуси почтили память жертв Великой Отечественной войны
Источник материала: Интерфакс
Белорусские пограничники почтили память жертв Великой Отечественной войны и павших в первых боях на границе, сообщили в
«Памятные мероприятия, посвященные Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны, открыла акция «Боевой расчет». Инициатором ее проведения несколько лет назад стал Институт пограничной службы. Сегодня она проводится ежегодно, напоминая о том, какой ценой нам досталась Великая Победа», - проинформировали в комитете.
Там напомнили, что в первые минуты войны 22 июня 1941 года самый страшный удар приняли на себя пограничники. В бой с немецко-фашистскими захватчиками вступили пограничные наряды, заступившие на службу еще накануне – 21 июня 1941 года. В 19.00 на всех погранзаставах, охраняющих рубежи нашей Родины, проводился боевой расчет. Воины-пограничники Белорусского пограничного округа, стоявшие в тот вечер в строю на боевом расчёте не могли предполагать, что для абсолютного большинства из них он будет последним.
«21 июня в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой» в память о тех, кто погиб в первых боях на границе, состоялся традиционный ритуал назначения пограничников на охрану Государственной границы», - сообщили в ГПК. Курсанты Института провели боевой расчет, держа в руках портреты бойцов Белорусского пограничного округа, погибших в первых боях Великой Отечественной войны: заместителя политрука 4-й погранзаставы 17-го погранотряда Ивана Беляева, командира отделения 15-й погранзаставы 17-го погранотряда младшего сержанта Алексея Новикова, начальника 3-й погранзаставы 86-го Августовского погранотряда лейтенанта Виктора Усова и многих других. Имена 58 погибших воинов-пограничников прозвучали в этот день на перекличке.
После поверки будущие офицеры преклонили колени перед памятником, почтив таким образом память защитников границы, рассказали в ведомстве. В памятном мероприятии приняли участие представители Госпогранкомитета, ветераны-пограничники из Беларуси и России, учащиеся военно-патриотических классов, жители и гости города Бреста, отметили там.
Памятные мероприятия в Минске в этот же день открыла акция «Боевой расчет» у памятного знака «Стражам границы всех поколений», продолжили в ГПК. Здесь также прозвучали имена погибших в первые дни войны воинов Белорусского пограничного округа. В память о них участники акции возложили цветы.
«В традиционной церемонии возложения венков к обелиску на площади Победы в 4 часа утра 22 июня приняли участие Председатель Госпогранкомитета генерал-майор Анатолий Лаппо, офицеры частей Минского гарнизона, ветераны-пограничники, курсанты Института погранслужбы. На Вахту Памяти у Вечного огня заступили солдаты роты почетного караула», - проинформировали в ГПК.
«Митинги-реквиемы, посвященные Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и 78-ой годовщине подвига пограничников в первых боях на Государственной границе СССР, прошли в этот день на рассвете во всех пограничных группах и отрядах», - сообщили в Госпогранкомитете.
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Белорусские пограничники почтили память жертв Великой Отечественной войны и павших в первых боях на границе, сообщили в ГПК страны.
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