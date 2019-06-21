Пограничники Беларуси почтили память жертв Великой Отечественной войны

Источник материала: Интерфакс

Белорусские пограничники почтили память жертв Великой Отечественной войны и павших в первых боях на границе, сообщили в ГПК страны.

«Памятные мероприятия, посвященные Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны, открыла акция «Боевой расчет». Инициатором ее проведения несколько лет назад стал Институт пограничной службы. Сегодня она проводится ежегодно, напоминая о том, какой ценой нам досталась Великая Победа», - проинформировали в комитете.





Там напомнили, что в первые минуты войны 22 июня 1941 года самый страшный удар приняли на себя пограничники. В бой с немецко-фашистскими захватчиками вступили пограничные наряды, заступившие на службу еще накануне – 21 июня 1941 года. В 19.00 на всех погранзаставах, охраняющих рубежи нашей Родины, проводился боевой расчет. Воины-пограничники Белорусского пограничного округа, стоявшие в тот вечер в строю на боевом расчёте не могли предполагать, что для абсолютного большинства из них он будет последним.





«21 июня в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой» в память о тех, кто погиб в первых боях на границе, состоялся традиционный ритуал назначения пограничников на охрану Государственной границы», - сообщили в ГПК. Курсанты Института провели боевой расчет, держа в руках портреты бойцов Белорусского пограничного округа, погибших в первых боях Великой Отечественной войны: заместителя политрука 4-й погранзаставы 17-го погранотряда Ивана Беляева, командира отделения 15-й погранзаставы 17-го погранотряда младшего сержанта Алексея Новикова, начальника 3-й погранзаставы 86-го Августовского погранотряда лейтенанта Виктора Усова и многих других. Имена 58 погибших воинов-пограничников прозвучали в этот день на перекличке.

После поверки будущие офицеры преклонили колени перед памятником, почтив таким образом память защитников границы, рассказали в ведомстве. В памятном мероприятии приняли участие представители Госпогранкомитета, ветераны-пограничники из Беларуси и России, учащиеся военно-патриотических классов, жители и гости города Бреста, отметили там.





Памятные мероприятия в Минске в этот же день открыла акция «Боевой расчет» у памятного знака «Стражам границы всех поколений», продолжили в ГПК. Здесь также прозвучали имена погибших в первые дни войны воинов Белорусского пограничного округа. В память о них участники акции возложили цветы.

«В традиционной церемонии возложения венков к обелиску на площади Победы в 4 часа утра 22 июня приняли участие Председатель Госпогранкомитета генерал-майор Анатолий Лаппо, офицеры частей Минского гарнизона, ветераны-пограничники, курсанты Института погранслужбы. На Вахту Памяти у Вечного огня заступили солдаты роты почетного караула», - проинформировали в ГПК.





«Митинги-реквиемы, посвященные Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и 78-ой годовщине подвига пограничников в первых боях на Государственной границе СССР, прошли в этот день на рассвете во всех пограничных группах и отрядах», - сообщили в Госпогранкомитете.