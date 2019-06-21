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«Заболевание смертельное». Экс-чемпион мира Валуев каждый месяц проходит терапию из-за опухоли мозга

22.06.2019 15:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе, а нынче депутат Государственной думы России Николай Валуев признался, что до сих пор проходит ежемесячную терапию из-за опухоли головного мозга, сообщает «Чемпионат».


Фото: Reuters

— Мне залезали в голову. Заболевание смертельное, его нужно было как можно быстрее локализовать. Оттягивать проблему — значит ухудшать ситуацию. Но не могу сказать, что ложился на операционный стол как герой.

Делал это дважды, потому что в Германии лечение не закончили до конца. В итоге в России профессор, который делал операцию, тоже не смог до конца убрать опухоль, потому что там очень важные сосуды головного мозга. Он принял верное решение и не стал рисковать. Теперь мне приходится ежемесячно проходить терапию, — рассказал Николай Валуев в интервью телеканалу «ТВ Центр».

 
 
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Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе, а нынче депутат Государственной думы России Николай Валуев признался, что до сих пор проходит ежемесячную...
 
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