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Mercedes готовит компактный электрический кроссовер EQB с запасом хода до 482 км
Источник материала: Tut.by
В Mercedes подтвердили, что готовят к запуску в производство электрическую версию недавно представленного кроссовера
Об этом сообщает британское издание
По платформе EQB также унифицируют с обычным GLB — то есть за основу будет взята модифицированная «тележка» MFA2 (на ней созданы также новые A- и B-класс), поэтому, как и в случае со старшим кроссовером EQC, в компоновке будут компромиссные решения. О силовой установке информации пока нет, но одного заряда батарей EQB должно хватить примерно на 480 км пробега.
Кроссовер EQB является частью программы электрификации модельного ряда Mercedes, предусматривающей вывод на рынок к 2022 году 10 различных моделей электромобилей.
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В Mercedes подтвердили, что готовят к запуску в производство электрической версии недавно представленного кроссовера GLB. Новинка получит обозначение EQB и появится на...
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