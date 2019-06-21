Mercedes готовит компактный электрический кроссовер EQB с запасом хода до 482 км

Источник материала: Tut.by

В Mercedes подтвердили, что готовят к запуску в производство электрическую версию недавно представленного кроссовера GLB . Новинка получит обозначение EQB и появится на рынке в 2021 году.





Об этом сообщает британское издание Auto Express , хотя официальной информации от представителей немецкого автогиганта пока не поступало. Изображений EQB пока, разумеется, тоже нет (на фото представлен исходный кроссовер с ДВС) — ожидается, что электрическая версия по размерам и дизайнерской концепции с угловатым кузовом станет аналогом GLB, но без характерных для электрокаров мерседесовского семейства EQ штрихов во внешности не обойдется.

По платформе EQB также унифицируют с обычным GLB — то есть за основу будет взята модифицированная «тележка» MFA2 (на ней созданы также новые A- и B-класс), поэтому, как и в случае со старшим кроссовером EQC, в компоновке будут компромиссные решения. О силовой установке информации пока нет, но одного заряда батарей EQB должно хватить примерно на 480 км пробега.

Кроссовер EQB является частью программы электрификации модельного ряда Mercedes, предусматривающей вывод на рынок к 2022 году 10 различных моделей электромобилей.