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Женская сборная в стрельбе из лука принесла Беларуси первую награду на Европейских играх в Минске
Источник материала: Tut.by
Женская сборная Беларуси завоевала серебро в командных соревнованиях в стрельбе из классического лука на II Европейских играх в Минске.
В финале белоруски уступили в матче против соперниц из Великобритании. Итог поединка — 2:6 (0:2, 2:0, 0:2, 0:2).
В составе белорусской команды выступали Карина Деминская, Карина Козловская и Анна Марусова.
Это первая награда Беларуси на домашних Европейских играх в Минске.
В матче за бронзу сборная Дании в перестрелке взяла верх над Германией — 5:4.
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Женская сборная Беларуси завоевала серебро в командных соревнованиях в стрельбе из классического лука на II Европейских играх в Минске.
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