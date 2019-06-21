Женская сборная в стрельбе из лука принесла Беларуси первую награду на Европейских играх в Минске

Источник материала: Tut.by

Женская сборная Беларуси завоевала серебро в командных соревнованиях в стрельбе из классического лука на II Европейских играх в Минске.

В финале белоруски уступили в матче против соперниц из Великобритании. Итог поединка — 2:6 (0:2, 2:0, 0:2, 0:2).

В составе белорусской команды выступали Карина Деминская, Карина Козловская и Анна Марусова.

Это первая награда Беларуси на домашних Европейских играх в Минске.

В матче за бронзу сборная Дании в перестрелке взяла верх над Германией — 5:4.



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