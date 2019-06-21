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Морское TV: смотрите, как корреспонденты СТВ добираются до фан-зоны II Европейских игр
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Внимание тысяч приковано не только к спортивным аренам. В Минске работают три фан-зоны. Многолюдно сейчас на проспекте Победителей. Здесь работает съёмочная группа СТВ. Причём не только на суше, но и на воде. У СТВ появился собственный флот. В кадр вплывает наш корреспондент Яна Шипко.
Яна Шипко, СТВ:
Пока мы причаливаем, готовимся рассказать, что сейчас происходит на фан-зоне у Дворца спорта.
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Новости Беларуси. Внимание тысяч приковано не только к спортивным аренам. В Минске работают три фан-зоны. Многолюдно сейчас на проспекте Победителей. Здесь...
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