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Морское TV: смотрите, как корреспонденты СТВ добираются до фан-зоны II Европейских игр

22.06.2019 15:16 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Внимание тысяч приковано не только к спортивным аренам. В Минске работают три фан-зоны. Многолюдно сейчас на проспекте Победителей. Здесь работает съёмочная группа СТВ. Причём не только на суше, но и на воде. У СТВ появился собственный флот. В кадр вплывает наш корреспондент Яна Шипко.   

Морское TV: смотрите, как корреспонденты СТВ добираются до фан-зоны II Европейских игр

Яна Шипко, СТВ:   
В прямой эфир мы спешим водным путем. Сегодня под флагом СТВ начали ходить специальные катера, которые доставляют наших коллег из телецентра на Коммунистической до Дворца спорта. Прежде чем окунуться в атмосферу фан-зоны, за 3 минуты журналистам приходится проделать такой водный путь.   

Морское TV: смотрите, как корреспонденты СТВ добираются до фан-зоны II Европейских игр

Пока мы причаливаем, готовимся рассказать, что сейчас происходит на фан-зоне у Дворца спорта.

Подробнее – в видеоматериале

Люди в материале: Яна Шипко
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Внимание тысяч приковано не только к спортивным аренам. В Минске работают три фан-зоны. Многолюдно сейчас на проспекте Победителей. Здесь...
 
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