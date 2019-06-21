ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Есть медаль: белорусские лучницы вышли в финал турнира на II Европейских играх

22.06.2019 14:42 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сборная Беларуси уже открыла счет наградам на Европейских играх, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Есть медаль: белорусские лучницы вышли в финал турнира на II Европейских играх

Но вот какого именно достоинства награда, пока неясно. Женская сборная по стрельбе из классического лука, в которую вошли Карина Козловская, Анна Марусова и Карина Дёминская, вышла в финал командных состязаний.

Есть медаль: белорусские лучницы вышли в финал турнира на II Европейских играх

А это значит, что у нас как минимум серебро. Кстати, Карина Козловская накануне была в гостях в нашей студии в программе «СТВ-спорт».   

«Ответственность на плечах»: лучница Карина Козловская о том, как это – участвовать в соревнованиях дома

Люди в материале: Карина Козловская, Анна Марусова, Карина Дёминская
 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Сборная Беларуси уже открыла счет наградам на Европейских играх, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но вот какого именно достоинства...
 
Новости дня
Новости разные
 
Денис Лавникевич: «Криптозима закончилась. Криптовалюты продолжат расти, но бума не будет»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика