Женская команда по акробатике завоевала для Беларуси первое золото на Европейских играх в Минске

Источник материала: Tut.by

Белоруски Вероника Набокина, Юлия Ивончик и Карина Сандович завоевали золотую медаль в балансовых упражнениях в спортивной акробатике на II Европейских играх в Минске.

Белорусские спортсменки получили оценку 29,520 балла. Это первое белорусское золото на домашних Европейских играх.

Серебро у акробаток Бельгии (29,320), бронза у спортсменок из Португалии (28,570).



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