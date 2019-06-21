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Женская команда по акробатике завоевала для Беларуси первое золото на Европейских играх в Минске
Источник материала: Tut.by
Белоруски Вероника Набокина, Юлия Ивончик и Карина Сандович завоевали золотую медаль в балансовых упражнениях в спортивной акробатике на II Европейских играх в Минске.
Белорусские спортсменки получили оценку 29,520 балла. Это первое белорусское золото на домашних Европейских играх.
Серебро у акробаток Бельгии (29,320), бронза у спортсменок из Португалии (28,570).
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Белоруски Вероника Набокина, Юлия Ивончик и Карина Сандович завоевали золотую медаль в балансовых упражнениях в спортивной акробатике на II Европейских играх в...
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