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В Жлобинском районе в ДТП погибла супружеская пара

22.06.2019 15:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Жлобинском районе в дорожно-транспортном происшествии погибла супружеская пара. Об этом БЕЛТА сообщили в ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Инцидент произошел 21 июня примерно в 21.50. 43-летний водитель, управляя автомобилем "Мерседес-Бенц Спринтер", двигался по трассе М-5 со стороны Минска в направлении Гомеля. На 218 км трассы он совершил наезд на двух пешеходов: 33-летнего мужчину и 21-летнюю женщину, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В момент ДТП был проливной дождь, а пешеходы не были обозначены световозвращающими элементами. От полученных травм супруги скончались на месте происшествия.
 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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В Жлобинском районе в дорожно-транспортном происшествии погибла супружеская пара. Об этом БЕЛТА сообщили в ГАИ УВД Гомельского облисполкома.
 
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