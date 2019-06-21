Тень-Шаня не получилось

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Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, рассчитывавший стать теневым руководителем страны, окончательно растратил политический капитал и рискует утратить свободу. В четверг 100 из 120 депутатов парламента республики, которых господин Атамбаев недавно назвал «сопливыми», проголосовали за отправку в Генпрокуратуру постановления о лишении его неприкосновенности. Экс-президента обвиняют в совершении тяжких преступлений, и в Бишкеке не сомневаются, что это закончится заведением уголовного дела. Тогда в Киргизии не останется ни одного бывшего президента, который спокойно завершил свою карьеру.





В четверг в парламенте Киргизии рассмотрели постановление о направлении в Генпрокуратуру обвинений против Алмазбека Атамбаева. Ранее этот вопрос рассматривала специальная комиссия из 12 депутатов, которая пришла к выводу, что экс-президент, находясь у власти, «создал организованные преступные группы», «подверг гонениям и репрессиям» выступавших против него политиков, общественников и журналистов. С заключением комиссии согласились 100 из 120 депутатов (на заседании присутствовало 105 депутатов), что позволило передать дело в отношении Алмазбека Атамбаева в Генпрокуратуру.





к объяснил “Ъ” член парламентской комиссии Канат Исаев, «теперь Генпрокуратура должна дать постановлению правовую оценку». «Если будут подтверждены выводы комиссии, Генпрокуратура обратится к парламенту с просьбой о лишении экс-президента иммунитета, а парламент двумя третями голосов может снять неприкосновенность. Такова прописанная процедура, необходимая для возбуждения уголовного дела против Атамбаева»,— сказал он. Качлен парламентской комиссии Канат Исаев, «теперь Генпрокуратура должна дать постановлению правовую оценку». «Если будут подтверждены выводы комиссии, Генпрокуратура обратится к парламенту с просьбой о лишении экс-президента иммунитета, а парламент двумя третями голосов может снять неприкосновенность. Такова прописанная процедура, необходимая для возбуждения уголовного дела против Атамбаева»,— сказал он.





Наиболее тяжкие обвинения, выдвинутые против экс-президента Киргизии, касаются раздачи наградного оружия гражданам России, включая членов преступных группировок. Кроме того, комиссия отметила, что в апреле 2013 года он лично приказал освободить криминального авторитета Азиза Батукаева, который сразу же вылетел в Чечню, это уже подтвердил бывший вице-премьер Киргизии Шамиль Атаханов. Подтверждают эту информацию и осведомленные источники “Ъ”. По их словам, за свободу вора в законе причастным к этой операции чиновникам заплатили в общей сложности $15 млн.









Также, согласно заявлению депутатов, властные структуры под руководством Алмазбека А мбаева инициировали подачу исков к рреспондентам оппозиционного интернет-издания «Заноза» (ныне оно называется Kaktus.Media) на общую сумму 27 млн сомов (около $500 тыс.).





В Киргизии мало кто сомневается в том, что в отношении экс-президента в ближайшие дни заведут уголовное дело. «Решение парламента было ожидаемым», — заявил “Ъ” политолог Игорь Шестаков. Он отметил, что конфликт между парламентом и экс-президентом стал следствием раскола бывшей правящей Социал-демократической партии Киргизии (СДПК) на два политических лагеря и, таким образом, сторонников господина Атамбаева в парламенте осталось мало.





Дело в том, что в апреле часть СДПК обратилась в Минюст республики с просьбой зарегистрировать новым главой партии противника экс-президента Сагынбека Абдрахманова. Сторонники Алмазбека Атамбаева, в свою очередь, назвали этот шаг «государственным рейдерством» и настаивали, что «настоящая» СДПК — это они. Впрочем, в конце мая, когда нынешний президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал закон, позволяющий привлекать бывшего главу государства к ответственности, Алмазбек Атамбаев сам вышел из партии.





«Сейчас все играет против экс-президента,— продолжает политолог Игорь Шестаков.— СДПК и Атамбаев — это уже политическое прошлое Киргизии. Если иметь в виду высокий уровень коррупции в стране, уголовное дело против Атамбаева можно считать своего рода запросом общества».





Однако напомним, что сам господин Атамбаев стремился сделать все, чтобы оставаться «политическим настоящим», сделав своим преемником Сооронбая Жээнбекова и рассчитывая его руками управлять страной.

Провал этого плана стал очевиден еще год назад, когда соратников экс-президента стали арестовывать по различным коррупционным делам. Речь в первую очередь идет об экс-премьере Сапаре Исакове, экс-мэре Бишкека Албеке Ибраимове, экс-главе таможни Куванычбеке Кулматове, а также самом доверенном советнике экс-президента Икрамжане Илмиянове.





Все этих людей Алмазбек Атамбаев призвал освободить на митинге 8 июня, попутно назвав отвернувшихся от него депутатов «чимкириками» («сопливыми»). Их ответом стало создание той самой комиссии, которая выдвинула обвинения против экс-президента.





Сподвижники Атамбаева отщипывали практически от всех больших проектов и иностранных займов и грантов»,— сказал один из его бывших друзей.





Самым крупным и скандальным проектом стала Бишкекская ТЭЦ, которая из-за некачественно выполненного ремонта вышла из строя посреди 30-градусных морозов в январе 2018 года.









«После возбуждения уголовного дела следователи могут задать Алмазбеку Шаршеновичу вопросы и по другим известным уголовным делам, не включенным в постановление комиссии»,— заявила “Ъ” член комиссии, депутат от фракции СДПК Евгения Строкова.





Отметим, что Алмазбек Атамбаев — единственный избранный президент Киргизии, который остался в стране после завершения полномочий. Два его предшественника — Аскар Акаев и Курманбек Бакиев — были вынуждены бежать. Единственное исключение — это президент переходного периода Роза Отунбаева, остававшаяся у власти всего год.









«Алмазбек Атамбаев переоценил свои возможности и получил достойный ответ,— сказал “Ъ” эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов.— К концу своего правления он изрядно всем надоел, не умел искать компромиссы, но рассчитывал руководить из-за спины, став чем-то вроде "отца нации". А в Киргизии это невозможно — там чуть ли не каждый, получая власть, готов заняться излюбленной национальной забавой, политическим "козлодранием". Поэтому безобидным его кейс в истории страны не останется».







