Память погибших при обороне Брестской крепости почтили митингом-реквиемом

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Главный удар в первый день Великой Отечественной, 22 июня 1941 года, приняла на себя Брестская крепость. У ее стен этой ночью прошел митинг-реквием , сообщает телеканал «МИР 24».

На воду Западного Буга спустили венки, возложили их и к плитам мемориала и Вечному огню. За действием наблюдали несколько тысяч зрителей. Приехали гости из всех стран СНГ.

«Мы приехали из Москвы. Места мистические, и в это время важно быть в этом месте», – отметил мужчина.

«Мы приехали из Минска специально сюда, в Брестскую крепость, чтобы посмотреть и больше узнать о времени начала войны, о том, какая была обстановка в стране, какие были люди, настроения», – рассказал другой участник митинга-реквиема.

На рассвете в крепости вновь раздались выстрелы. На Кобринском укреплении около тысячи реконструкторов воссоздали первые минуты легендарной обороны.