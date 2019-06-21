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Память погибших при обороне Брестской крепости почтили митингом-реквиемом
22.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Главный удар в первый день Великой Отечественной, 22 июня 1941 года, приняла на себя Брестская крепость. У ее стен этой ночью прошел
На воду Западного Буга спустили венки, возложили их и к плитам мемориала и Вечному огню. За действием наблюдали несколько тысяч зрителей. Приехали гости из всех стран СНГ.
«Мы приехали из Москвы. Места мистические, и в это время важно быть в этом месте», – отметил мужчина.
«Мы приехали из Минска специально сюда, в Брестскую крепость, чтобы посмотреть и больше узнать о времени начала войны, о том, какая была обстановка в стране, какие были люди, настроения», – рассказал другой участник митинга-реквиема.
На рассвете в крепости вновь раздались выстрелы. На Кобринском укреплении около тысячи реконструкторов воссоздали первые минуты легендарной обороны.
Нацисты планировали взять цитадель всего за несколько часов. Кстати, сам Брест заняли уже утром 22 июня. К полудню начались первые расстрелы, но Брестская крепость продолжала держать удар. По разным данным, там находилось от 8 до 10 тысяч красноармейцев. Вместе с ними были их
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На воду Западного Буга спустили венки, возложили их и к плитам мемориала и Вечному огню. Позже около тысячи реконструкторов воссоздали первые минуты легендарной...
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