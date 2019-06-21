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Почему комары кусают одних людей чаще, чем других?
Источник материала: Tut.by
Издание Live Sience
Комары ориентируются, в частности, на углекислый газ, чтобы найти свою «жертву». Когда мы выдыхаем, углекислый газ из наших легких не сразу смешивается с воздухом. За нами как бы тянется шлейф, привлекающий кровососущих насекомых.
«Комары ориентируются на эти сигналы углекислого газа и держатся подветренной стороны, поскольку ощущают более высокие концентрации газа, чем обычно, в окружающем воздухе», — рассказал Джуп ван Лун, энтомолог из Вагенингенского университета в Нидерландах. По его словам, при помощи углекислого газа комары могут находить цель на расстоянии до 50 метров.
В тесных помещениях комары принимают во внимание множество факторов, которые отличаются у разных людей, в том числе температуру кожи, наличие испарений и цвет.
Ученые считают, что наиболее важными факторами, влиящими на выбор комара, являются химические соединения, образующиеся в колониях непатогенных бактерий, живущих на нашей коже.
«Бактерии преобразуют секреты наших потовых желез в летучие соединения, которые попадают в воздух, а затем и в обонятельную систему комаров», — добавил Джуп ван Лун.
Эти химические «букеты» включают в себя более 300 различных соединений. Они варьируются от человека к человеку в зависимости от генетических факторов и окружающей среды. Например, мужчины с большим разнообразием микрофлоры имели меньше шансов быть искусанными, чем мужчины с менее разнообразными бактериями на коже. Это показало исследование,
Хотя у нас нет особой власти над микробами, Джефф Риффел дал другой совет, основанный на его исследованиях. По словам ученого, комары любят черный цвет, так что лучше носить что-нибудь более светлое.
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Ученые рассказаи, что привлекает этих насекомых, и как их можно «обмануть».
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