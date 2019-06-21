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Анастасия Архипова претендует на золотые медали по самбо
22.06.2019 16:28 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Белорусская самбистка Анастасия Архипова вышла в финал в категории до 56 кг на II Европейских играх.
Как сообщает БЕЛТА, в ходе борьбы на коврах во Дворце спорта спортсменка была сильнее Даниэлы Пороняну из Румынии, а в полуфинале победила Лауру Форнье из Франции.
Решающий поединок во Дворце спорта Анастасия Архипова, неоднократная чемпионка мира и Европы по самбо, проведет с россиянкой Татьяной Казенюк. Финал по предварительной информации начнется сегодня в 19 часов 9 минут.
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Белорусская самбистка Анастасия Архипова вышла в финал в категории до 56 кг на II Европейских играх.
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