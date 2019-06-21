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МЧС: в Житковичском районе мужчина оступился и упал на дно колодца

22.06.2019 16:36 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

МЧС: в Житковичском районе мужчина оступился и упал на дно колодца
МЧС Республики Беларусь

МЧС: в Житковичском районе мужчина оступился и упал на дно колодца В Витебске в реку упал ребенок, спасатели пришли ему на помощь
Как стало известно, инцидент произошел днем 21 июня в деревне Семенча Житковичского района. 38-летний мужчина проводил осмотр коммуникационного колодца. Находясь на стационарной лестнице со страховочной веревкой, он оступился и упал на дно.

На помощь мужчине прибыли сотрудники МЧС. Вскоре он был успешно извлечен из колодца и отправлен в больницу. Сообщается, что глубина колодца составляет около восьми метров.

 
Теги: Витебск
 
 
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К счастью, мужчину вовремя достали из колодца спасатели.
 
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