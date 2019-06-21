На помощь мужчине прибыли сотрудники МЧС. Вскоре он был успешно извлечен из колодца и отправлен в больницу. Сообщается, что глубина колодца составляет около восьми метров.
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МЧС: в Житковичском районе мужчина оступился и упал на дно колодца
22.06.2019 16:36 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
На помощь мужчине прибыли сотрудники МЧС. Вскоре он был успешно извлечен из колодца и отправлен в больницу. Сообщается, что глубина колодца составляет около восьми метров.
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К счастью, мужчину вовремя достали из колодца спасатели.
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