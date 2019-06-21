МЧС: в Житковичском районе мужчина оступился и упал на дно колодца

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Витебске В в реку упал ребенок, спасатели пришли ему на помощь

На помощь мужчине прибыли сотрудники МЧС. Вскоре он был успешно извлечен из колодца и отправлен в больницу. Сообщается, что глубина колодца составляет около восьми метров.