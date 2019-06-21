Белорусские акробатки завоевали золото в балансовых упражнениях на Евроиграх

Источник материала: Интерфакс

Во второй соревновательный день, 22 июня, на II Европейских играх прошли соревнования в спортивной акробатике у женщин в дисциплине – баланс. Равных не было белорускам Ольге Мельник, Веронике Набокиной и Карине Сандович, сообщает пресс-служба НОК Беларуси.

Девушки выиграли упражнение с результатом – 29.520, серебро у бельгиек – 29.230, бронза – у португалок (28.570), проинформировали в комитете.