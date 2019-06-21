Во Львове хотят пересчитать уличных котов

Источник материала: Интерфакс

Во Львове намерены впервые провести подсчет бродячих котов.

"До сегодняшнего дня ни один муниципалитет, ни один город мира не нашел методику, благодаря которой можно было бы подсчитать бродячих котов. Мы будем первыми", - заявила директор коммунального предприятия "Лев" Оксана Кошак.

"Перепись" животных планируют устроить 26-30 июня.

Кошак сообщила, что в городе трижды проходил подсчет бродячих собак, поэтому схема работы понятна. При участии специалистов методику адаптировали под привычки и поведенческие особенности кошек. Статистика позволит получать данные не только о количестве котов, но и местах их скопления. Получив набор таких данных, власти города смогут принять адекватные меры для работы с животными в будущем.

По утверждению разработчиков, методикой уже заинтересовались 15 стран. В частности, после Украины подсчет котов проведут в Германии.