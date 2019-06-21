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Более 20 рейсов отменено в "Шереметьево" в ожидании непогоды непогоды, в том числе в Минск

22.06.2019 15:27 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Более двух десятков рейсов из московского аэропорта "Шереметьево" отменено в связи с прогнозируемой непогодой, сообщает сайт аэропорта в субботу.

"В связи с неблагоприятными метеорологическими условиями в московском регионе, прогнозируется гроза и порывы ветра сегодня, 22 июня, в расписание вылетающих и прибывающих рейсов внесены изменения", - говорится в сообщении.

По данным онлайн-табло аэропорта, отменены внутренние рейсы в Саратов, Казань, Нижний Новгород, Пермь, Волгоград, Ставрополь, Челябинск, Уфу, Саранск, Оренбург, Санкт-Петербург и Воронеж.

Также отменены рейсы за рубеж: в Вильнюс, Минск, Ригу, Хельсинки, Прагу, Бургас и Карши.

"Авиакомпании, выполняющие полёты из Международного аэропорта Шереметьево, заранее проинформировали пассажиров об отменах и задержках части рейсов", - добавили в пресс-службе "Шереметьево".

 
Теги: Минск
 
 
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Более двух десятков рейсов из московского аэропорта "Шереметьево" отменено в связи с прогнозируемой непогодой, сообщает сайт аэропорта в субботу. "В связи с...
 
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