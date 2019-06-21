Велогонщица Татьяна Шаракова принесла Беларуси бронзу Европейских игр

Источник материала: Tut.by

Велогонщица Татьяна Шаракова завоевала бронзовую медаль на Европейских играх в групповой гонке.

Это был первый вид программы в велоспорте на шоссе. Гонка стартовала и финишировала на Октябрьской площади.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

На втором круге атаковала Анна Терех, которая вместе с немкой Анной Людвиг и израильтянкой Омер Шапиро, лидировала вплоть до отметки 15 километров до финиша, когда их нагнал пелотон. Группа оставалась компактной до брусчаточного подъема на Карла Маркса, когда атаковали нидерландки. Они разорвали пелотон на несколько частей. В первой группе ехало около полутора десятков участниц, среди которых были Татьяна Шаракова и Алена Омелюсик. Не обладающая резким финишным рывком Омелюсик отработала на спринтершу нашей команды Шаракову, которая спуртовала за 200 метров до финиша. За ней устремились две нидерландки, которые опередили ее перед финишной линией, но третье место Татьяна удержала.

Золото досталось 20-летняя Лорена Вибес (Нидерланды). Второй финишировала ее партнерша по сборной Марианн Вос.



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