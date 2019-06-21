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Девчонки сражались хорошо и достойно - тренер о серебре белорусских лучниц

22.06.2019 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Белорусская женская сборная по стрельбе из классического лука достойно сражалась за золото. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказала главный тренер национальной женской команды по стрельбе из лука Екатерина Тимофеева.

В полуфинале соревнований на арене СОК "Олимпийский" Карина Козловская, Анна Марусова и Карина Деминская выиграли у команды Германии со счетом 6:0. В финале белорусские лучницы соперничали за золото со сборной Великобритании и уступили с результатом 2:6.

"Считаю, что выступление отличное, учитывая то, что мы повторили результат Европейских игр в Баку. Это успех. Девчонки сражались хорошо, достойно, это доказала их борьба в полуфинале с командой из Германии - результат показал, что они готовы были сегодня победить", - сказала Екатерина Тимофеева.

"Немножко не сложилось в финале. Но ничего, я считаю, что мы справились", - отметила тренер.

Белорусская лучница Карина Деминская призналась, что естественно хотелось победить: "Но есть как есть - как работали, так и получилось. Думаю, что второе место тоже неплохо". На вопрос о сегодняшней погоде спортсменка ответила, что сегодня довольно яркое солнце - тяжело целиться и смотреть в мишень.

На третьем месте среди женских команд по стрельбе из классического лука тройка из Дании.

Соревнования среди женских и мужских команд по стрельбе из классического лука прошли сегодня в столичном спортивно-оздоровительном комплексе "Олимпийский".

Стали известны лишь первые чемпионы и призеры в соревнованиях по стрельбе из лука. Турнир лучников продлится до 27 июня.

II Европейские игры проходят в Минске с 21 по 30 июня. В них принимают участие более 4 тыс. спортсменов из 50 стран. Состязания принимают 12 спортивных объектов.

https://www.belta.by/printv/sport/view/devchonki-srazhalis-horosho-i-dostojno-trener-o-serebre-belorusskih-luchnits-352200-2019/

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусская женская сборная по стрельбе из классического лука достойно сражалась за золото. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказала главный тренер...
 
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