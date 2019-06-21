ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Первое золото: акробатки Беларуси стали лучшими на домашних Евроиграх

22.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

На Европейских играх, которые открылись накануне в Минске, разыграны первые комплекты наград, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Алексей Потапович.

Первыми чемпионами Европейских игр – 2019 стали россияне. В стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров золотые медали завоевал дуэт – Виталина Бацарашкина и Артем Черноусов. 

Победительницами домашних игр стали белорусские спортсменки Вероника Набокина, Юлия Иванчук и Карина Сандович в групповых балансовых упражнениях в акробатике. Спортсменки набрали 29,520 балла. Второе место заняли представительницы Бельгии (29,230), третье – спортсменки из Португалии (28,570). Сборная России в данном виде программы не принимала участие.

Чуть раньше белоруски взяли серебро в командных соревнованиях по стрельбе из лука. 

До вечера будет разыграно еще 20 комплектов медалей – у болельщиков очень насыщенный и интересный день. На соревнования минчане и гости столицы идут с большим удовольствием, многие даже целыми семьями.

В Минске не так жарко, как вчера, и это очень хорошее подспорье для представителей шоссейных велогонок. Закончилась групповая гонка у девушек, которые проехали сегодня 120 километров по центру белорусской столицы. Первые два места за голландками, а третье у представительницы Беларуси Татьяны Широковой.



ДРУГИЕ НОВОСТИ СПОРТА
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 64
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вероника Набокина, Юлия Иванчук и Карина Сандович победили в групповых балансовых упражнениях.
 
Новости дня
Новости разные
 
Велогонщица Татьяна Шаракова принесла бронзовую медаль на Европейских играх в групповой гонке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика