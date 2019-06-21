Первое золото: акробатки Беларуси стали лучшими на домашних Евроиграх

Источник материала: Mir24.TV Belarus

На Европейских играх, которые открылись накануне в Минске, разыграны первые комплекты наград, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Алексей Потапович.

Первыми чемпионами Европейских игр – 2019 стали россияне. В стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров золотые медали завоевал дуэт – Виталина Бацарашкина и Артем Черноусов.

Победительницами домашних игр стали белорусские спортсменки Вероника Набокина, Юлия Иванчук и Карина Сандович в групповых балансовых упражнениях в акробатике. Спортсменки набрали 29,520 балла. Второе место заняли представительницы Бельгии (29,230), третье – спортсменки из Португалии (28,570). Сборная России в данном виде программы не принимала участие.

Чуть раньше белоруски взяли серебро в командных соревнованиях по стрельбе из лука.

До вечера будет разыграно еще 20 комплектов медалей – у болельщиков очень насыщенный и интересный день. На соревнования минчане и гости столицы идут с большим удовольствием, многие даже целыми семьями.

В Минске не так жарко, как вчера, и это очень хорошее подспорье для представителей шоссейных велогонок. Закончилась групповая гонка у девушек, которые проехали сегодня 120 километров по центру белорусской столицы. Первые два места за голландками, а третье у представительницы Беларуси Татьяны Широковой.