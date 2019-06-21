Белорусские акробаты завоевали бронзу в динамических упражнениях в смешанных парах на Европейских играх

Источник материала: Tut.by

Белорусы завоевали вторую медаль в соревнованиях по спортивной акробатике на Европейских играх в Минске.

В динамических упражнениях среди смешанных пар бронзовыми призерами стали Артур Беляков и Ольга Мельник. Они получили оценку 28,810 балла.

Золото — у россиян Кирилла Старцева и Виктории Аксеновой (29,060), серебро у Абдуллы Аль Машайхи и Рухидил Гурбанли (28,830) из Азербайджана.

Ранее спортивные акробатки Вероника Набокина, Юлия Ивончик и Карина Сандович принесли Беларуси первое золото на Европейских играх, став победительницами в балансовых упражнениях.



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