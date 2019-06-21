|
Белорусские акробаты завоевали бронзу в динамических упражнениях в смешанных парах на Европейских играх
Источник материала: Tut.by
Белорусы завоевали вторую медаль в соревнованиях по спортивной акробатике на Европейских играх в Минске.
В динамических упражнениях среди смешанных пар бронзовыми призерами стали Артур Беляков и Ольга Мельник. Они получили оценку 28,810 балла.
Золото — у россиян Кирилла Старцева и Виктории Аксеновой (29,060), серебро у Абдуллы Аль Машайхи и Рухидил Гурбанли (28,830) из Азербайджана.
Ранее спортивные акробатки Вероника Набокина, Юлия Ивончик и Карина Сандович
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские акробаты завоевали бронзу в динамических упражнениях в смешанных парах на Европейских играх
Белорусы завоевали вторую медаль в соревнованиях по спортивной акробатике на Европейских играх в Минске.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)