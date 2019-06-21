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Лукашенко о Европейских играх: Рады стоять у истоков грандиозного проекта

22.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске накануне стартовали Вторые Европейские игры. С приветственной речью к спортсменам и болельщикам на церемонии открытия выступил президент Беларуси Александр Лукашенко, передает телеканал «МИР 24».

«Сегодня мы зажжем Пламя мира – символ Европейских игр, история которых еще только начинается. И мы рады, что Беларуси выпала честь быть у истоков создания этого грандиозного проекта», – подчеркнул белорусский лидер.

Грандиозное шоу, которое готовили 2 тыс. человек, прошло на Национальном олимпийском стадионе «Динамо» в Минске. Увидеть его на самой арене смогли более 20 тыс. зрителей. По задумке организаторов, каждый из присутствовавших непосредственно принял участие в представлении. Церемония продолжалась более двух с половиной часов и завершилась праздничным салютом.

Во вторых Европейских играх примут участие сборные из 50 стран. Соревнования пройдут в 15-ти видах спорта. Спортсмены разыграют 199 комплектов наград.

Завершатся игры 30 июня.



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Теги: Минск
 
 
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Накануне в Минске стартовали вторые в истории Игры, церемонию открытия на стадионе «Динамо» увидели более 20 тыс. зрителей.
 
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