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А на каком пальце вы носите кольцо? Рассказываем, о чём говорит выбор

22.06.2019 17:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Пытались ли вы когда-нибудь побывать в роли Шерлока Холмса? Или доводилось ли вам при знакомстве пытаться произвести на человека впечатление, рассказав о нём то, что, теоретически, вы не могли знать?  

Ранее мы определили шесть выводов, которые можно сделать о человеке при первой встрече. Также нам доводилось затрагивать тему того, что о человеке говорит поза, в которой он спит.  

В этот раз мы решили узнать, о чём символизирует предпочтение человека носить кольцо на том или ином пальце.  

Большой палец.  

Кольцо на этом пальце указывает на человека эмоционального, упрямого, желающего самоутвердиться. Такие люди порой могут быть не сдержаны в словах, о чём и сами могут сожалеть. Считается, что, надевая кольцо на большой палец, человек пытается усмирить себя и найти общий язык с окружающими.  

А на каком пальце вы носите кольцо? Рассказываем, о чём говорит выбор
Фото: instagram.com/natalia_artellect  

Указательный палец.  

Кольцо на этом пальце указывает на человека властного, гордого и волевого. Но тут есть кое-какой нюанс. Кольцо на пальце правой руки говорит о рассудительности и положительном проявлении вышеперечисленных черт. Кольцо на левой руке говорит о гордыне, надменности и самолюбии. Если же кольца на обоих указательных пальцах, то такой человек готов поставить на карту всё, ради достижения своих целей.  

Считается, что если нерешительный человек будет носить кольцо на указательном пальце, то он станет увереннее в себе. Поэтому иногда человек, который носит кольцо на данном пальце, лишь пытается стать уверенным, но не является таким на самом деле.  

А на каком пальце вы носите кольцо? Рассказываем, о чём говорит выбор
Фото: instagram.com/anni_animal_  

Средний палец.  

На средний палец кольцо обычно надевают люди, уверенные в своей красоте. Если это перстень, то чем больше камень, тем больше человек склонен к самолюбованию. Также на средний палец надевают фамильные украшения, чтобы помнить о предках и полагаться на их покровительство.  

Считается, что кольцо на среднем пальце помогает преодолеть «чёрную полосу». Иногда кольцо на данном пальце может указывать на отрешённость человека.  

А на каком пальце вы носите кольцо? Рассказываем, о чём говорит выбор
Фото: instagram.com/natalia_artellect  

Безымянный палец.  

Кольцо на безымянном пальце чаще всего указывает на семейное положение. С давних пор существует поверье, что в безымянном пальце есть кровеносный сосуд, ведущий прямо к сердцу. Если кольцо не говорит о наличии семьи, то обычно оно указывает на любовь его владельца к роскоши. Поскольку есть примета, что золотое кольцо на этом пальце приносит удачу и богатство, его могут надевать жаждущие денег люди.     

Мизинец.  

На мизинце кольцо носят ловкие, красноречивые люди с гибким умом. Они склонны к плетению интриг и авантюрам. Также на мизинце кольцо носят бизнесмены, которым нужно уметь убеждать партнёров заключать сделки. Ещё кольцо на данном пальце указывает на любовь к флирту и азартным играм.  

А на каком пальце вы носите кольцо? Рассказываем, о чём говорит выбор
Фото: instagram.com/onackayanastya  

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