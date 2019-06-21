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В Житковичах в аварию попал водитель мотоцикла

22.06.2019 16:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Утром 21 июня в Житковичах опрокинулся мотоцикл.  

Как сообщает ГАИ УВД Гомельского облисполкома, 53-летний водитель мотоцикла Honda двигался по улице Партизанской. Во время поворота на улицу Юбилейную мотоциклист не смог удержать транспортное средство и упал.  

В Житковичах в аварию попал водитель мотоцикла
Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома  

Мужчина получил травмы и был доставлен в хирургическое отделение больницы.  

Весной 2019 года в Добрушском районе мотоциклист врезался в ограждение моста.  

Мужчина был доставлен в реанимацию – здесь подробности.  

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Новости Беларуси. Утром 21 июня в Житковичах опрокинулся мотоцикл.   Как сообщает ГАИ УВД Гомельского облисполкома, 53-летний водитель мотоцикла Honda двигался по...
 
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