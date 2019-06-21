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В Житковичах в аварию попал водитель мотоцикла
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Утром 21 июня в Житковичах опрокинулся мотоцикл.
Как
Мужчина получил травмы и был доставлен в хирургическое отделение больницы.
Весной 2019 года в Добрушском районе мотоциклист врезался в ограждение моста.
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Новости Беларуси. Утром 21 июня в Житковичах опрокинулся мотоцикл. Как сообщает ГАИ УВД Гомельского облисполкома, 53-летний водитель мотоцикла Honda двигался по...
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