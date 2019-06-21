В Житковичах в аварию попал водитель мотоцикла

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Утром 21 июня в Житковичах опрокинулся мотоцикл.

Как сообщает ГАИ УВД Гомельского облисполкома, 53-летний водитель мотоцикла Honda двигался по улице Партизанской. Во время поворота на улицу Юбилейную мотоциклист не смог удержать транспортное средство и упал.



Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома

Мужчина получил травмы и был доставлен в хирургическое отделение больницы.

Весной 2019 года в Добрушском районе мотоциклист врезался в ограждение моста.