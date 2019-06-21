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Татьяна Шаракова принесла третью медаль в копилку сборной Беларуси на II Европейских играх: рассказываем о призёрах

22.06.2019 16:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Целую россыпь наград подарил этот день белорусам на II Европейских играх. На высшую ступень пьедестала в балансовых упражнениях поднялись наши акробатки.   

Татьяна Шаракова принесла третью медаль в копилку сборной Беларуси на II Европейских играх: рассказываем о призёрах

Девушки феноменально исполнили свою композицию, не оставив никаких шансов оппоненткам. Позади остались авторитетные соперницы из Бельгии и Украины. Вот имена наших героинь: Карина Сандович, Юлия Ивончик и Вероника Набокина.   

Татьяна Шаракова принесла третью медаль в копилку сборной Беларуси на II Европейских играх: рассказываем о призёрах

Силу и меткость продемонстрировали сегодня и белорусские лучницы. В стрельбе из классического лука они завоевали серебро. Девушки блестяще прошли турнирный путь и оступились лишь в финале. Причем проиграли мы в равной борьбе лишь Британии. На предыдущих стадиях представительницы Соединённого Королевства не отдали оппоненткам ни одного очка. Мы же взяли 2.

Татьяна Шаракова принесла третью медаль в копилку сборной Беларуси на II Европейских играх: рассказываем о призёрах

И бронзовые секунды в женской групповой велосипедной гонке показала Татьяна Шаракова. Белоруска всю дистанцию держалась в лидирующей группе и на финише исполнила свой фирменный спурт. И пусть всех объехать не получилось – бронзовая награда II Европейских игр – более чем хороший результат.

В центре Минска – шоссейные гонки: как проходит состязание

Люди в материале: Татьяна Шаракова, Вероника Набокина, Юлия Ивончик, Карина Сандович
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Целую россыпь наград подарил этот день белорусам на II Европейских играх. На высшую ступень пьедестала в балансовых упражнениях поднялись наши...
 
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