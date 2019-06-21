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В центре Минска – шоссейные гонки: как проходит состязание

22.06.2019 16:06 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 22 июня в турнирном списке II Европейских игр – 21 спортивная дисциплина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центре Минска – шоссейные гонки: как проходит состязание

Самые доступные для болельщиков – групповая велогонка среди женщин. По дорогам столицы на шоссейных велосипедах прямо сейчас проносятся спортсменки. За состязанием наблюдает съёмочная группа СТВ. На связь со студией выходит корреспондент Евгений Поболовец. 

В центре Минска – шоссейные гонки: как проходит состязание

Евгений Поболовец, СТВ:
Для нас сегодня волнительный момент, ведь мы оказались в центре не только новостей, но и спортивных событий. Трасса велогонки проходит по ул. Коммунистической, на которой расположен наш телецентр. Можно прогуливаться по парку и болеть за велогонщиц. По всей трассе стоят ограждения и яркие указатели поворотов, чтобы их можно было увидеть заранее.

Подробнее – в видеоматериале

Люди в материале: Евгений Поболовец
 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. 22 июня в турнирном списке II Европейских игр – 21 спортивная дисциплина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Самые доступные для...
 
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