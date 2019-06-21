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В центре Минска – шоссейные гонки: как проходит состязание
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 22 июня в турнирном списке II Европейских игр – 21 спортивная дисциплина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Самые доступные для болельщиков – групповая велогонка среди женщин. По дорогам столицы на шоссейных велосипедах прямо сейчас проносятся спортсменки. За состязанием наблюдает съёмочная группа СТВ. На связь со студией выходит корреспондент Евгений Поболовец.
Евгений Поболовец, СТВ:
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Новости Беларуси. 22 июня в турнирном списке II Европейских игр – 21 спортивная дисциплина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Самые доступные для...
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