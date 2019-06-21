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Третья медаль появилась в активе белорусских акробатов на Европейских играх в Минске
Источник материала: Tut.by
Белоруски Вероника Набокина, Юлия Ивончик и Карина Сандович завоевали бронзу в спортивной акробатике на Европейских играх в Минске.
В динамических упражнениях женских групповых соревнований белоруски получили оценку 28,090.
Золото досталось соперницам из Бельгии (28,830), серебро у акробаток Португалии (28,740).
Ранее спортивные акробатки Вероника Набокина, Юлия Ивончик и Карина Сандович
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Белоруски Вероника Набокина, Юлия Ивончик и Карина Сандович завоевали бронзу в спортивной акробатике на Европейских играх в Минске.
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