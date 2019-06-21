ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Третья медаль появилась в активе белорусских акробатов на Европейских играх в Минске

22.06.2019 17:44 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Белоруски Вероника Набокина, Юлия Ивончик и Карина Сандович завоевали бронзу в спортивной акробатике на Европейских играх в Минске.

В динамических упражнениях женских групповых соревнований белоруски получили оценку 28,090.

Золото досталось соперницам из Бельгии (28,830), серебро у акробаток Португалии (28,740).


Фото: Reuters

Ранее спортивные акробатки Вероника Набокина, Юлия Ивончик и Карина Сандович принесли Беларуси первое золото на Европейских играх, став победительницами в балансовых упражнениях.

Кроме того, бронзу в динамических упражнениях среди смешанных пар завоевали белорусы Артур Беляков и Ольга Мельник.


Париматч желает победы спортсменам, представляющим Беларусь! Игроки заряжены делать ставки на Париматч, ведь к их услугам широкая линия спортивных событий, удобный интерфейс и быстрые выплаты. Париматч: заряжен побеждать!

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белоруски Вероника Набокина, Юлия Ивончик и Карина Сандович завоевали бронзу в спортивной акробатике на Европейских играх в Минске.
 
Новости дня
Новости разные
 
А на каком пальце вы носите кольцо? Рассказываем, о чём говорит выбор
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика