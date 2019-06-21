Третья медаль появилась в активе белорусских акробатов на Европейских играх в Минске

Источник материала: Tut.by

Белоруски Вероника Набокина, Юлия Ивончик и Карина Сандович завоевали бронзу в спортивной акробатике на Европейских играх в Минске.

В динамических упражнениях женских групповых соревнований белоруски получили оценку 28,090.

Золото досталось соперницам из Бельгии (28,830), серебро у акробаток Португалии (28,740).



Фото: Reuters

Ранее спортивные акробатки Вероника Набокина, Юлия Ивончик и Карина Сандович принесли Беларуси первое золото на Европейских играх, став победительницами в балансовых упражнениях.

Кроме того, бронзу в динамических упражнениях среди смешанных пар завоевали белорусы Артур Беляков и Ольга Мельник.



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