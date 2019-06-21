Самбо может войти в программу Олимпиады-2024 в Париже как демонстрационный вид спорта

"Мы работаем над продвижением самбо в программу Олимпийских игр. Сейчас ведем переговоры с Сенегалом по поводу включения в Юношеские игры (пройдут в 2022 году). Основная цель - продвижение самбо в программу основных Олимпийских игр", - сказал Василий Шестаков.





В этой связи он отметил, что самбо может попасть на Олимпийские игры-2024 в Париже как демонстрационный вид спорта.



