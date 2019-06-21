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Самбо может войти в программу Олимпиады-2024 в Париже как демонстрационный вид спорта

22.06.2019 17:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Самбо может войти в программу Олимпийских игр-2024 в Париже в качестве демонстрационного вида спорта. Об этом заявил журналистам в Минске президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы работаем над продвижением самбо в программу Олимпийских игр. Сейчас ведем переговоры с Сенегалом по поводу включения в Юношеские игры (пройдут в 2022 году). Основная цель - продвижение самбо в программу основных Олимпийских игр", - сказал Василий Шестаков.

В этой связи он отметил, что самбо может попасть на Олимпийские игры-2024 в Париже как демонстрационный вид спорта.

 
Теги: Минск
 
 
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Самбо может войти в программу Олимпийских игр-2024 в Париже в качестве демонстрационного вида спорта. Об этом заявил журналистам в Минске президент Международной...
 
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