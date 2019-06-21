Велогонщица Татьяна Шаракова принесла бронзовую медаль на Европейских играх в групповой гонке

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На втором круге атаковала Анна Терех, которая вместе с немкой Анной Людвиг и израильтянкой Омер Шапиро, лидировала вплоть до отметки 15 километров до финиша, когда их нагнал пелотон. Группа оставалась компактной до брусчаточного подъема на Карла Маркса, когда атаковали нидерландки. Они разорвали пелотон на несколько частей. В первой группе ехало около полутора десятков участниц, среди которых были Татьяна Шаракова и Алена Омелюсик. Не обладающая резким финишным рывком Омелюсик отработала на спринтершу нашей команды Шаракову, которая спуртовала за 200 метров до финиша. За ней устремились две нидерландки, которые опередили ее перед финишной линией, но третье место Татьяна удержала.





Золото досталось 20-летней Лорене Вибес (Нидерланды). Второй финишировала ее партнерша по сборной Марианн Вос.



