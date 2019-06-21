Вот это формулировка! ГАИ ответила на жалобу гомельчанина о нарушении президентом ПДД в Болбасово

Напомним: в первых числах месяца Александр Лукашенко вместе с младшим сыном и группой товарищей прокатился на велосипеде по Оршанскому району. Это была неформальная поездка. В Сеть утекли кадры, на которых видно, как в поселке Болбасово Оршанского района глава государства, ведя велосипед в руках, сошел с тротуара на проезжую часть. Его примеру последовали и сопровождавшие его лица. В этих действиях Павел усмотрел нарушение Правил дорожного движения.













Решив заявить в органы о возможном нарушении, Павел обратился по телефоону в ГАИ г. Гомеля. Его "сигнал" приняли, и 20 июня мужчина получил по почте официальный ответ, который несколько обескуражил формулировкой.





- Сколько ни общаюсь с органами, но такого еще не получал, - комментирует полученный ответ Павел. - Были в моей практике случаи, когда я обращался в ГАИ, чтобы та разобралась с особо нахальными нарушителями парковки. Мне приходили нормальные мотивированные ответы, правда, не указывались данные нарушителя, зато всегда была информация, по какой статье он был привлечен к ответственности. А здесь - полный мрак. В стиле: "Вы провели проверку?" - "Провели!" - "И каков результат?" - "Нормально все. Работаем".





При этом, считает Павел, полным абсурдом выглядит последний абзац ответа, в котором предлагается в случае несогласия обжаловать решение в вышестоящем органе.





- Что и как я могу обжаловать, если мне неизвестен итог разбирательства?! - недоумевает мужчина. - А вообще не исключаю, что в данной ситуации имело место бездействие должностного лица (или лиц) при проведении проверки.





разделяет мнение Павла о недопустимости подобных "отписок". Меж тем юридический отдел ABW.BYмнение Павла о недопустимости подобных "отписок".





В соответствии со ст.18 Закона Республики Беларусь "Об обращениях граждан и юридических лиц" (далее - Закон), письменные ответы на письменные обращения должны быть обоснованы и мотивированы (при необходимости - со ссылками на нормы актов законодательства), а также содержать конкретные формулировки.





Письменные обращения считаются рассмотренными по существу, если рассмотрены все изложенные в них вопросы, а заявителям направлены письменные ответы (ст.14 Закона).





Вдумчивый читатель отметит: позвольте, но исходя из текста, обоснованы и мотивированы должны быть ответы на письменные обращения, а Павел звонил в ГАИ по телефону. С позиции Закона РБ "Об обращениях граждан" форма подачи заявления не имеет решающего значения. В любом случае ГАИ обязана "информировать заявителей о решениях, принятых по результатам рассмотрения обращений" и при этом "не допускать формализма" (ст.9).





В любом случае новый тренд в ответах ГАИ заслуживает отдельного внимания...







