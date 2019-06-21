Грабовский должен стать героем для белорусского хоккея. Уже как тренер

Тогда белорусский форвард приехал в ЦСКА вместе с Волшебником – Павлом Дацюком, а также со словоохотливым вратарем Ильей Брызгаловым.





Грабовский играл на уровне, набрав 24 (12+12) очка в 29 матчах. Потом отправился в «Торонто», откуда перешел в «Вашингтон», чтобы попасть в «Айлендерс» и оказаться в «Вегасе», не сыграв за клуб-новичок ни одного матча. Потому что в последние годы Грабовский залечивал последствия сотрясения мозга. Стало понятно, что в большой хоккей он уже не вернется.





И вот – ход конем. Миша вошел в штаб Крэйга Вудкрофта, назначен тренером минского «Динамо». Вы можете сказать: ну вот, Грабовскому только 35 лет, и у него нет профильного образования. Ну куда он лезет? На что мы ответим: есть люди, которых учить ничему не надо. А учиться у них нужно. Кажется, такое Олег Романцев сказал об одном из своих футболистов «Спартака».





Во-вторых, это очень хорошо, что в Беларуси делают ставку на своих легенд. Без шуток, масштаб у Грабовского такой же, как был у Сандиса Озолиньша в рижском «Динамо». Он добился больше всего в НХЛ из белорусов, набрав 296 (125+171) очков в 534 матчах. Правда, Кубок Стэнли выигран не был, но это никому в Беларуси еще не удавалось.





Любимый игрок Владимира Крикунова, который выступал у него и в «Нижнекамске», и в московском «Динамо», за годы заокеанской карьеры Грабовский заработал $42,8 млн. Если деньги могут считаться рейтингом, то это сравнимо с Александром Семиным ($44,6 млн), который делал два дубля в двух золотых финалах чемпионата мира. То есть уровень «легенда».





Белорусские журналисты у меня спрашивали, когда их сборная вылетела из элитного дивизиона чемпионата мира: «Чего нам не хватает? Почему мы не можем подтянуться?» Тогда я отвечал, что братья-белорусы слишком распыляются на иностранцев, а нужно сделать ставку на своих ребят. Необходим человек, который поиграл за океаном, знает хорошо международный хоккей и понимает, как поднять белорусскую молодежь – и для минского «Динамо», и для главной команды страны.









Не знаю, получится ли у Грабовского, но задатки у него есть. И возможности для роста. Вудкрофт ведь не навсегда. У нас в Магнитогорске даже Илья Воробьев начинал как тренер при Майке Кинэне, пресс-конференции ему переводил. А теперь руководит сборной России. Или вот футбольную сборную Украины тренирует игрок-легенда Андрей Шевченко.





Михаил, берите именно такой ориентир. Уже в первом интервью, общаясь с «Прессболом», Грабовский сказал: «Меня задевает, что в российской прессе пишут негативно о белорусском хоккее».





Так ведь это почему происходит? Последний раз минское «Динамо» во второй раунд Кубка Гагарина не выходило никогда. За 11 сезонов – только четыре попадания в плей-офф. В сумме – пять выигранных матчей. При этом команда выступает на лучшей арене КХЛ, красавице «Минск-Арене» на 15 086 зрителей, где уже был чемпионат мира, и где будет чемпионат мира. Бюджет у «Динамо» не скудный, душой за команду болеет сам президент страны. Легионерами белорусов в КХЛ перестали считать.





А результата нет. И что хорошего после такого писать? То, что белорусская команда иногда забивает голы?





Радует еще и то, что Грабовский – парень ершистый, неравнодушный, оригинальный. За словом в карман не лезет. Он отбывать номер не станет. И не будет дергаться, потому что хоккеиста в себе, кажется, уже убил. Хотя еще в прошлом сезоне хотел пробиться в сборную на чемпионат мира в Копенгагене.





На своем YouTube-канале Грабовский объявил о завершении карьеры. Кстати, это первое видео на канале. Дальше будут сюжеты только как от тренера. Михаил сидит на бортике хоккейной коробки с подтаявшим льдом в Минске. И говорит по-английски, чтобы проститься со всеми своими фанатами.





Слова звучат сильные: «Вы можете вывести игрока из хоккея, но вы не можете отнять хоккей у игрока».





Я думаю, очень многое есть у минского «Динамо» для того, чтобы быть достойной командой КХЛ. Есть многое у сборной Беларуси, чтобы не вылетать из элиты. Тем более впереди – домашний чемпионат мира.

Но глаза у игроков потухшие. Вектор сбит, корабль шел неверным курсом. И нужны люди со свежим взглядом, которые встанут к штурвалу и произнесут правильные слова, сделают правильные дела.





Я не знаю, что получится у Грабовского. Но желаю ему удачи. Он уже заработал на жизнь. Ему не нужно быть приспособленцем, отбывать номер у кормушки. Но это шанс, чтобы прославить себя на весь мир и остаться главным человеком в хоккее Беларуси. Я знаю, Миша неравнодушный. Он будет гореть душой на новом месте.





Уже как тренер в штабе Вудкрофта. И это – первый шаг.



