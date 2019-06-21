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Дмитрий Шепелев: «Хочу, чтобы сын жил спокойно»

22.06.2019 17:02 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ведущий считает, что не обязан показывать сына многотысячным поклонникам. По мнению Дмитрия Шепелева, Платону не нужна такая слава, ведь в будущем он может быть человеком не из мира шоу-бизнеса.


Дмитрий Шепелев // Фото: Legion-media

Ведущий Первого канала Дмитрий Шепелев воспитывает сына Платона от безвременно ушедшей четыре года назад Жанны Фриске. Бывший гражданский супруг певицы старается не показывать ребенка в социальных сетях, так как не хочет, чтобы мальчика узнавали на улице. К тому же ребенок скоро пойдет в школу. По словам Дмитрия, он сам прошел через испытание славой в подростковом возрасте: был популярным ведущим молодежной программы в Беларуси, пишет starhit.ru
«Последнее время часто спрашивают, почему я не публикую фотографии с сыном. Отвечу. Во-первых, вспоминаю себя. У меня лично опыт был плохим. Меня начали узнавать примерно в возрасте 16 лет. Когда я слышал шепот за спиной, девичье «хи-хи», «подпишите для жены», обмирал, холодел, не знал, куда скрыться. Я точно не справлялся, мне было плохо от этого. Откровенно говорю — мне и сейчас не по себе, когда узнают. Сцена — моя работа, но точно не моя жизнь.

Я понимаю, что сына может ждать большая сцена консерватории — он очень музыкально одаренный мальчик, или поле Лиги чемпионов — он играет в футбол, тогда его, конечно же, узнают. У него все для этого есть. А, может, его ждет научная лаборатория, в которой слава вообще не имеет значения. Поэтому, когда он станет старше, пусть решит сам, нужно ему это внимание или нет. А пока я за него отвечаю, хочу, чтобы он жил спокойно. Такой простой ответ», — отметил Шепелев в подписи к видеоролику, который опубликовал на личной странице.

Многие поклонники Шепелева посчитали, что звездный отец правильно поступает, не показывая снимки взрослеющего ребенка. «Все правильно и логично, Дмитрий. Не перестаю вами восхищаться», «Это мудро и похвально — не зарабатывать на собственном ребенке», — отметили в комментариях к ролику Дмитрия. 

Недавно Шепелев столкнулся с негативом. Многие стали писать ему гадости, так как видели программы с участием родителей Жанны Фриске, утверждающих, что телеведущий не дает им видеться с внуком. «Мои друзья, пожалуйста, не нужно писать плохое: я все равно не прочту, не отвечу и спорить тоже ни с кем не буду. И поверьте, у меня есть право не говорить о личном», — так ответил недовольным пользователям Сети Дмитрий.


 
 
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Ведущий считает, что не обязан показывать сына многотысячным поклонникам. По мнению Дмитрия Шепелева, Платону не нужна такая слава, ведь в будущем он может быть...
 
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