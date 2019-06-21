Продавцы - в ТОПе самых востребованных сотрудников в Беларуси. А вы думали айтишники?









Привлекательны продажи и для соискателей – занимают 2 место в структуре резюме, что в мае составило 15,9% от общего числа размещенных на сайте. При этом конкуренция в сфере продаж за рассматриваемый период была ниже средней по рынку труда – 4 резюме на 1 вакансию.





Исследовательский центр РАБОТА.TUT.BY подготовил аналитику зарплатных предложений и ожиданий, а также основные требования, предъявляемые компаниями к продавцам.

Каких продавцов ищут работодатели сегодня

Наибольший спрос на сотрудников в розничной торговле: наниматели активно ищут контролеров-кассиров и продавцов-консультантов. Также очень востребованы менеджеры по продажам, торговые представители, операторы call-центров. Найти работу в этой сфере могут как опытные сотрудники – руководители отделов продаж, так и студенты, люди без опыта работы.









Для многих соискателей привлекательность продаж заключается в том, что найти и реализовать себя в них может человек с разным образованием. Ведь до сих пор продавцов целенаправленно не готовят в учебных заведениях, как, к примеру, экономистов или специалистов других профессий. Для соискателей в этом есть большой плюс.





«Шансы стать хорошим продавцом есть у спортсмена, философа, преподавателя, бухгалтера, экономиста и специалиста с любым другим образованием. Как и в любой другой профсфере здесь ценятся настоящие профессионалы и сотрудники, вовлеченные в дело компании. От специалистов в сфере продаж наниматели ожидают грамотной и выразительной речи без слов-паразитов, отличных знаний технологий продаж, умений работать с большим объемом информации, вежливости и стрессоустойчивости. Специалистам, желающим построить карьеру в крупной международной компании, понадобится знание английского языка. В этой профессии наиболее ярко прослеживается необходимость быть человеком определенного психотипа: одним проще работать с B2C рынком, другим с B2В, кто-то успешно справляется с долгосрочными сделками и продажей материального продукта, а кто-то нашел себя в продажах услуг. В сфере продаж важно постоянно развивать как аналитические способности, так и коммуникативные навыки», - отмечает директор РАБОТА.TUT.BY Светлана Шапорова.





И, если подходящие вакансии можно найти как для опытных специалистов, так и людей без опыта, то это отнюдь не отменяет необходимость качественного дополнительного профильного образования в продажах.

Зарплатные предлож ия работодателей в вакансиях и ожидания соискателей в резюме

На сегодняшний день зарплатные предложения нанимателей в размещенных вакансиях превышают ожидания соискателей, отражённые в резюме. При этом специалистам с опытом, ожидаемо, предлагают более высокое денежное вознаграждение.





Больше половины нанимателей в феврале-мае 2019 года предлагали продавцам-кассирам без опыта заработную плату выше 600 белорусских рублей, с опытом работы 1-3 года – от 650 белорусских рублей.





В вакансиях для продавцов-консультантов и операторов call-центров зарплатное предложение было чуть выше: середина рынка для сотрудников без опыта – от 650 белорусских рублей, с опытом работы – от 700 белорусских рублей.









Минимальное зарплатное предложение менеджерам по продажам составило от 600 рублей, максимальное – от 2000 белорусских рублей. Середина рынка для специалистов без опыта работы – от 1000 рублей, для менеджеров с опытом работы – от 1200 белорусских рублей.







