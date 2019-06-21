ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Продавцы - в ТОПе самых востребованных сотрудников в Беларуси. А вы думали айтишники?

22.06.2019 16:15 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Продажи – самая популярная сфера, в которой компании ищут сотрудников. В мае 2019 года в этой профобласти было размещено 27,8% вакансий от общего количества, представленных на сайте rabota.tut.by.



Привлекательны продажи и для соискателей – занимают 2 место в структуре резюме, что в мае составило 15,9% от общего числа размещенных на сайте. При этом конкуренция в сфере продаж за рассматриваемый период была ниже средней по рынку труда – 4 резюме на 1 вакансию.  

Исследовательский центр РАБОТА.TUT.BY подготовил аналитику зарплатных предложений и ожиданий, а также основные требования, предъявляемые компаниями к продавцам.

Каких продавцов ищут работодатели сегодня

Наибольший спрос на сотрудников в розничной торговле: наниматели активно ищут контролеров-кассиров и продавцов-консультантов.  Также очень востребованы менеджеры по продажам, торговые представители, операторы call-центров. Найти работу в этой сфере могут как опытные сотрудники – руководители отделов продаж, так и студенты, люди без опыта работы.


Для многих соискателей привлекательность продаж заключается в том, что найти и реализовать себя в них может человек с разным образованием. Ведь до сих пор продавцов целенаправленно не готовят в учебных заведениях, как, к примеру, экономистов или специалистов других профессий. Для соискателей в этом есть большой плюс.

«Шансы стать хорошим продавцом есть у спортсмена, философа, преподавателя, бухгалтера, экономиста и специалиста с любым другим образованием. Как и в любой другой профсфере здесь ценятся настоящие профессионалы и сотрудники, вовлеченные в дело компании. От специалистов в сфере продаж наниматели ожидают грамотной и выразительной речи без слов-паразитов, отличных знаний технологий продаж, умений работать с большим объемом информации, вежливости и стрессоустойчивости. Специалистам, желающим построить карьеру в крупной международной компании, понадобится знание английского языка. В этой профессии наиболее ярко прослеживается необходимость быть человеком определенного психотипа: одним проще работать с B2C рынком, другим с B2В, кто-то успешно справляется с долгосрочными сделками и продажей материального продукта, а кто-то нашел себя в продажах услуг.  В сфере продаж важно постоянно развивать как аналитические способности, так и коммуникативные навыки», - отмечает директор РАБОТА.TUT.BY Светлана Шапорова.

И, если подходящие вакансии можно найти как для опытных специалистов, так и людей без опыта, то это отнюдь не отменяет необходимость качественного дополнительного профильного образования в продажах.

Зарплатные предлож ия работодателей в вакансиях и ожидания соискателей в резюме

На сегодняшний день зарплатные предложения нанимателей в размещенных вакансиях превышают ожидания соискателей, отражённые в резюме. При этом специалистам с опытом, ожидаемо, предлагают более высокое денежное вознаграждение.

Больше половины нанимателей в феврале-мае 2019 года предлагали продавцам-кассирам без опыта заработную плату выше 600 белорусских рублей, с опытом работы 1-3 года – от 650 белорусских рублей.

В вакансиях для продавцов-консультантов и операторов call-центров зарплатное предложение было чуть выше: середина рынка для сотрудников без опыта – от 650 белорусских рублей, с опытом работы – от 700 белорусских рублей. 


Минимальное зарплатное предложение менеджерам по продажам составило от 600 рублей, максимальное – от 2000 белорусских рублей. Середина рынка для специалистов без опыта работы – от 1000 рублей, для менеджеров с опытом работы – от 1200 белорусских рублей.



 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Продажи – самая популярная сфера, в которой компании ищут сотрудников. В мае 2019 года в этой профобласти было размещено 27,8% вакансий от общего количества,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Почему комары кусают одних людей чаще, чем других?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • женские туфли на каблуке недорого в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика