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Беларусь завоевала первые две медали на Европейских играх
Источник материала: Партизан
Группа акробаток (Вероника Набокина, Юлия Иончик и Карина Сандович) получила "золото" в балансовых упражнениях. За выполнение своей программы девушки получили 29,520 баллов.
"Серебро" сегодня же досталось белорусской команде лучниц, в составе которой выступали Карина Деминский, Карина Козловская и Анна Марусова. В соревнованиях в стрельбе из классического лука они уступили в финале команде Великобритании со счетом 2:6.
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Группа акробаток (Вероника Набокина, Юлия Иончик и Карина Сандович) получила "золото" в балансовых упражнениях. За выполнение своей программы девушки получили 29,520...
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