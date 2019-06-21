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Беларусь завоевала первые две медали на Европейских играх

22.06.2019 16:10 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Группа акробаток (Вероника Набокина, Юлия Иончик и Карина Сандович) получила "золото" в балансовых упражнениях. За выполнение своей программы девушки получили 29,520 баллов.

"Серебро" сегодня же досталось белорусской команде лучниц, в составе которой выступали Карина Деминский, Карина Козловская и Анна Марусова. В соревнованиях в стрельбе из классического лука они уступили в финале команде Великобритании со счетом 2:6.


 
 
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Группа акробаток (Вероника Набокина, Юлия Иончик и Карина Сандович) получила "золото" в балансовых упражнениях. За выполнение своей программы девушки получили 29,520...
 
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