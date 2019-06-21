ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Алма-Ате открыли памятник Денису Тену

22.06.2019 16:08 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Автором скульптуры стал Матвей Макушкин из Санкт-Петербурга (также известный как создатель памятника Виктору Цою, установленного в Алма-Ате в 2018 году). Заказчиками, как сообщает Informburo.kz, выступили Фонд Дениса Тена и городская администрация.

Памятник Денису Тену. Фото с сайта Tengrinews.kz

В Алма-Ате открыт памятник погибшему фигуристу, призеру Олимпийских игр Денису Тену. Об этом сообщаетTengrinews. 

На церемонии присутствовали родители погибшего, деятели культуры и спортсмены, в том числе олимпийский чемпион по боксу Ермахан Ибраимов и чемпион мира по тяжелой атлетике Илья Ильин.

Денис Тен, бронзовый чемпион Олимпийских игр, победитель многочисленных международных турниров, был убит 19 июля в Алма-Ате. Его тяжело ранили ножом преступники, пытавшиеся похитить зеркала с его машины. Из-за большой кровопотери врачи не смогли его спасти. Преступление вызвало большой резонанс в Казахстане, стало поводом для критики в адрес полиции и призывов к отставке руководства МВД страны.

Нападавшие Арман Кудайбергенов и Нуралы Киясов были вскоре задержаны. В начале 2019 года суд приговорил их к 18 годам тюрьмы, еще одна фигурантка, знакомая одного из грабителей Жанар Толыбаева получила четыре года за недонесение о преступлении. Они оспаривали приговор, но Алматинский городской суд оставил его в силе. Мать погибшего также обжаловала приговор, настаивая на том, что убийство было не случайным, а заказным, и, следовательно, необходимо найти его заказчиков. По ее мнению, реальным мотивом стала месть спортсмену за успешную карьеру, а не кража зеркал с машины.


 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Автором скульптуры стал Матвей Макушкин из Санкт-Петербурга (также известный как создатель памятника Виктору Цою, установленного в Алма-Ате в 2018 году)....
 
Новости дня
Новости разные
 
В центре Минска – шоссейные гонки: как проходит состязание
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика