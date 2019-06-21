В Алма-Ате открыли памятник Денису Тену

Памятник Денису Тену. Фото с сайта Tengrinews.kz





сообщает Tengrinews. В Алма-Ате открыт памятник погибшему фигуристу, призеру Олимпийских игр Денису Тену. Об этомTengrinews.





На церемонии присутствовали родители погибшего, деятели культуры и спортсмены, в том числе олимпийский чемпион по боксу Ермахан Ибраимов и чемпион мира по тяжелой атлетике Илья Ильин.





Денис Тен, бронзовый чемпион Олимпийских игр, победитель многочисленных международных турниров, был убит 19 июля в Алма-Ате. Его тяжело ранили ножом преступники, пытавшиеся похитить зеркала с его машины. Из-за большой кровопотери врачи не смогли его спасти. Преступление вызвало большой резонанс в Казахстане, стало поводом для критики в адрес полиции и призывов к отставке руководства МВД страны.





Нападавшие Арман Кудайбергенов и Нуралы Киясов были вскоре задержаны. В начале 2019 года суд приговорил их к 18 годам тюрьмы, еще одна фигурантка, знакомая одного из грабителей Жанар Толыбаева получила четыре года за недонесение о преступлении. Они оспаривали приговор, но Алматинский городской суд оставил его в силе. Мать погибшего также обжаловала приговор, настаивая на том, что убийство было не случайным, а заказным, и, следовательно, необходимо найти его заказчиков. По ее мнению, реальным мотивом стала месть спортсмену за успешную карьеру, а не кража зеркал с машины.



