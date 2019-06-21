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Бессмысленно и беспощадно: Тима Белорусских нахамил поклонникам

22.06.2019 16:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

20-летний певец резко ответил поклонникам, когда те попросили его исполнить нашумевшие хиты «Витаминка» и «Незабудка». Рэпер наотрез отказался, заявив, что таким фанатам лучше уйти.



Тимофей Морозов, известный под псевдонимом Тима Белорусских, завоевал внимание публики в прошлом году. Молодой исполнитель взлетел на вершину чартов с треком «Мокрые кроссы». Вторая волна популярности накрыла певца благодаря песне «Незабудка». А недавно он презентовал клип на композицию «Витаминка», который набрал свыше 18 миллионов просмотров. 

Ковер, приставка и школьные дискотеки: Тима Белорусских выпустил клип на «Витаминку» в стиле 90-х

Впрочем, оказалось, что сам Белорусских не поддерживает ажиотаж вокруг своих хитов. На одном из концертов он резко ответил фанатам на просьбы исполнить полюбившиеся всем песни. Певец посоветовал таким слушателям уйти подальше от сцены.

«Я там услышал, что кричали «Незабудка», «Витаминка»… Ребят, давайте вы в угол отойдете, пообщаетесь. Мы едем сейчас немного дальше, чтоб вы понимали. Мы пока не касаемся всего этого», — высказался Тима.
Это не первый случай, когда певец позволяет себе скандальные выходки. В апреле он отказался выступать на музыкальной премии «Жара» и демонстративно покинул зал. Артист пожаловался на неуважительное отношение со стороны организаторов шоу. Оказалось, для него не подготовили VIP-место. «Я постоял 10 минут у сцены. Нас пытались посадить за стол с какими-то объедками, но в итоге даже туда не посадили. Не то что бы это какая-то звездность и прочее... Просто нормальные вещи, которые по факту должны быть на мероприятии, где собираются такие культовые личности. К сожалению, мы просто решили отсюда уйти, дабы не подливать масла в огонь, и закончить все это безумие», — делился он в микроблоге.


Пока неизвестно, что заставило Белорусских отказать поклонникам на недавнем концерте. Однако для дочери Ксении Бородиной артист был не столь категоричен. В честь дня рождения Маруси певец исполнил свои популярные хиты, среди которых была и «Незабудка». «Дети не могли поверить своим глазам. Мне кажется, если бы Сережа Жуков пришел ко мне на праздник в 10 лет или «Иванушки», я бы с ума сошла. Мару скромняга, но я знаю, что она была счастлива как никогда», — делилась Ксения.

Напомним, что и у Тимы есть маленькая дочь по имени София. Исполнитель старается не упоминать об этом факте личной жизни, опасаясь за мать ребенка. «Отношения с Яной Тима скрывает — боится преследований фанаток, хотя они практически уже вычислили ее. Яна живет в Минске, бывает в Москве. Она во всем поддерживает Тиму, но они нигде и никогда не появляются вместе», — говорил инсайдер.


 
Теги: Минск
 
 
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20-летний певец резко ответил поклонникам, когда те попросили его исполнить нашумевшие хиты «Витаминка» и «Незабудка». Рэпер наотрез отказался, заявив, что таким...
 
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