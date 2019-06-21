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Парень из Гомеля отправил жалобу на президента за нарушение ПДД. Ему ответили

22.06.2019 16:54 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В самом начале июня мы рассказывали о парне из Гомеля, который отправил жалобу на Александра Лукашенко за нарушение ПДД. Беларусу ответили, но ситуация с тем, как наказали президента, не прояснилась от слова «совсем».

Что произошло

В начале лета в сети появился снимок, сделанный в городском поселке Болбасово (Витебская область). На нем видно, как Лукашенко вместе со своим сыном и другими людьми катят велосипеды по проезжей части, «игнорируя» два тротуара. Позже по СМИ разлетелось соответствующее видео. О целях поездки президента узнали не сразу: оказалось, президент и компания приехали в Болбасово за кефиром и мороженым. Которые им, к слову, понравились.

Увидев «злостное» нарушение ПДД, гомельчанин пожаловался на Лукашенко в ГАИ. Со слов парня, движение транспортных средств не перекрывалось, мероприятие заранее не планировали. К тому же, на его глазах сотрудники несколько раз штрафовали пешеходов за подобные проступки. В ГАИ, в свою очередь, обещали провести проверку и разобраться. 

Как ответили

20 июня беларус получил официальный ответ по почте, сообщает abw.by. СМИ шутят, что ГАИ запустила новый тред: в формулировке не ясно ровным счетом ни-че-го. Смотрите сами:

Сам парень прокомментировал письмо так: «Сколько ни общаюсь с органами, но такого еще не получал. Были в моей практике случаи, когда я обращался в ГАИ, чтобы та разобралась с особо нахальными нарушителями парковки. Мне приходили нормальные, мотивированные ответы, правда, не указывались данные нарушителя, зато всегда была информация, по какой статье он был привлечен к ответственности. А здесь – полный мрак. В стиле: «Вы провели проверку?» – «Провели!» – «И каков результат?» – «Нормально все. Работаем».

Особенно удивил гомельчанина последний абзац. Он так и не понял, что в случае несогласия он может обжаловать, если итога разбирательства он не знает.

 
Теги: Гомель
 
 
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В самом начале июня мы рассказывали о парне из Гомеля, который отправил жалобу на Александра Лукашенко за нарушение ПДД. Беларусу ответили, но ситуация с тем, как...
 
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