Грузинским авиакомпаниям с 8 июля временно запретят летать в РФ - источник

Источник материала: Интерфакс

Грузинские авиакомпании с 8 июля временно не смогут летать в Россию, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"С 8 июля будет введен временный запрет для грузинских авиаперевозчиков на выполнение, в том числе, коммерческих рейсов в российские аэропорты", - сказал источник.

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением данной информации.

В настоящее время между РФ и Грузией по разным маршрутам осуществляют регулярные полеты с российской стороны "Аэрофлот" и входящая в его группу "Победа", а также авиакомпании S7 Airlines, "Уральские авиалинии", Smartavia (новый бренд "Нордавиа"), Red Wings и ЮТэйр, с грузинской стороны - авиакомпании Georgian Airways и MyWay Airlines.

Вечером в пятницу, 21 июня, президент РФ Владимир Путин подписал указ, временно запрещающий с 8 июля российским авиакомпаниям выполнять перевозки россиян с территории РФ на территорию Грузии. Туроператорам и турагентам рекомендовано воздерживаться от продаж туристического продукта, предусматривающего перевозки граждан в Грузию. Правительству РФ поручено принять меры по обеспечению возвращения в РФ российских граждан, временно находящихся на территории Грузии, а также их багажа.

Этот указ - реакция России на события 20 июня, когда в Тбилиси произошли беспорядки, вызванные приездом в Грузию делегации российских депутатов для участия в Генассамблее Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Ее возглавлял депутат Госдумы Сергей Гаврилов. Заседание проходило в здании парламента Грузии, и Гаврилов занял место спикера, что вызвало возмущение грузинской оппозиции.

По данным Минздрава Грузии, в ходе столкновений пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских.

В России происшедшее было расценено в резко негативном ключе. Днем 21 июня Путин обсудил ситуацию в Грузии с постоянными членами Совета безопасности России. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, "спровоцированная экстремистскими элементами русофобская провокация в отношении российских парламентариев была расценена как очень опасное проявление".

МИД РФ рекомендовал российским гражданам "в интересах их личной безопасности воздерживаться от поездок в Грузию".

Между тем работа по выполнению указа президента РФ о временном запрете воздушных перевозок в Грузию организована по итогам совещания у вице-премьера Максима Акимова, сообщил журналистам его представитель.

"Находящимся в Грузии соотечественникам рекомендовано вернуться в Россию до 8 июля. Пассажирам будет предложено поменять билеты на рейсы российских компаний на более ранние сроки без финансовых потерь", - сказал он.

"В настоящий момент компании информируют об этом своих клиентов. Все шесть отечественных перевозчиков, летающих в Грузию, - "Аэрофлот", "Победа", S7, "Уральские авиалинии", "Red wings" и "Нордавиа" - будут взаимодействовать друг с другом. Некоторые из них готовы вывести россиян после 8 июля, но через аэропорты Армении и Северной Осетии", - добавил он.

Также на совещании отмечено, что все авиакомпании фиксируют массовую сдачу билетов на рейсы в Грузию, что значительно облегчит задачу по возвращению оставшихся россиян домой.

"Перевозка пассажиров и багажа будет осуществляться в штатном режиме. Граждане, приобретавшие отдельные туристские услуги (размещение, экскурсии и т.д.) вправе обращаться по месту приобретения таких услуг для возврата денежных средств в соответствии с Гражданским законодательством РФ и российским законодательством о защите прав потребителей", - заключил представитель вице-премьера.